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كافي تدمير للفقراء؟؟يا سادة ياك رام


  هادي خيري الكريني ||   صحيح بلد تايه واذا ماعندكم دين عقول ما عندكم ؟؟؟ رفع صرف سعر الدولار واستمراره اكبر جريمة بحق المجتمع العراقي..!!!  علاوي يقول رفع سعر الدولار لتعظيم احتياطي البنك المركزي وهذا صحيح ماهي فائدته..!!! والبلد بكارثة لايتدخل للحد من التضخم فاليذهب هو واحتياطه إلى جهنم اذا لم يقم بواجبه لحماية المستهلك ..!! لمن أعظم ارصدته...جائع ومهدد بالموت جوعا وتشتري له بدلة ماذا يفعل بها اذا مات تكون كفن له !!! اصحوا كافي دمرتوا الفقراء ...!! رفعتوه واستفاديتوا كافي أوقفوا الأمر...!! وزير المالية يطبق شروط صندوق النقد الدولي وورقته البيضاء ليس له بها فهم او علم ورقة جاء بها صندوق النقد الدولي وهو اكبر مؤسسة دولية أنشأت لتدمير الشعوب وكل الدول المحترمة لا تتعامل معاه وعلاوي لديه هدف وعنده امل يعمل معاهم من تنتهي دورته بالوزارة مع ان عمره تعدى الثمانين والرجل ليس بعراقي لا يعرف شنهو جائع من الذين   يسمون الكرسي سكملي وسلامه  عمتم مساءً  ياسلدة ياكرام  لا خدمات لا اعمار لا وظائف لا فرصة عمل لا زيادة أجور والأسعار وصلت لحد.لابطاق عمي يا فائزين ياخسرانيين ياحلابسة يابرزانيين اتكلموا مع صاحبكم مايعرف معنى تضخم ولا يعرف معنى تحت خط الفقر 4.5 مليون انسان رسمي حسب وزارة التخطيط وغير رسمي تقديرات الأمم المتحدة 10 مليون انسان مهدد بالموت جوعا افهموها يابشر !! اشلون تردون تدار الدولة بكهذا جوقة لاتفقه شيء بالاقتصاد...!!! لاتعمل بظمير ولا انسانية مجرد آلات مسيرة من الخارج !!! بل مكلفة بتديمر البلد اوقفوهم كافي اتقوا الله ..!!! أربعة ارغفة بالف.وكانت (العشرة بالف) وهي لاتكفي للفرد الواحد ليوم كامل وأقل عائلة خمسة والذين تحت خط الفقر لن يتمكوا من الحصول على ثلاثة ارغفة للفرد الواحد   عمي علي  علاوي وزير ماليتكم مصاب بداء الزهايمر اتحداه اذا يعرف شنهو تضخم وشنهو تحت خط الفقر ..!! التضخم هو زيادة بأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة المجتمع وثبات الأجور وهي تختلف من بلد إلى آخر بالعراق  ا:-الطحين ....إلله يطحنكم ان شاء الله وصل 300% 2;- الزيت ....الله يذوبكم ان شاء الله  وصل 200%  3;- السكر....الله يرفع سكركم ان شاء الله وصل 100% 4;-الرز ....الله يطبخكم ويسويكم تمن وصل 100% 5:- الاقمشة ( الالبسة )... ان شاء الله تحشرون عريا وصل 1000% ما هو تحت خط الفقر ...؟؟؟ لايحصل على قوة يومه يعني مهدد يموت جوع افهموها يابشر...!!! وشفوا الرقم الرسمي 4.5  مليون شخص مهدد بالموت جوع يابشر والغير رسمي إحصائيات الأمم المتحدة 10 مليون  يا سادة ياكرام   البلد مهدد ربعه يموت جوعا....!!! وهذا كاررناه آلاف المرات لعل احد عنده عقل يسمع اما مخافة الله  اكيد لا أحد يخاف الله من ساسة البلد والا سمعتوا واحد.طلع ببيان يحث الحكومة لايقاف هذه الكارثة !!!
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