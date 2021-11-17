المقالات

الدين والسياسة..خيانة الرفقة في السياسة، ووثاقة الأخوة في الدين -

86 2021-11-17

 

حسن المياح ||

 

    ( الحلقة الثانية )

 

《 الرفقة هي صحبة طريق، ومصاحبة إجتماع تفاعل سلوك ..... والأخوة هي بذرة ولادة ووحدة نشوء، وإجتماع تربية وصلاح تهذيب، في عالم التكوين وعلاقات الوجود 》

حق للعلمانيين والمدنيين والليبراليين ( بما هم إنتماء لأنظمة إجتماعية سياسية وضعية )  أن يطالبوا وبقوة بفصل الدين عن السياسية، لأنهم لم يعيروا للقيم الخلقية حساب أساس وجوهر، بل ولا حتى إعتبارآ، والتعامل عندهم هو تحقيق منافع ذات إستئثارآ وآحتكارآ، لذلك يسهل عندهم الإنحراف لما تتطلب مصالحهم سلوكه طريقة تعامل وتصرف . والمباديء عندهم هي طبخة مزاج يسيل لعابه حفنة شعارات كاذبة زائفة، خادعة مزركشه، منظرها وشكلها الخارجي يجذب لما فيه من حلاوة كذب، وطلاوة غش، وجوهرها وباطنها لو إطلعت عليهما لوليت من خبثهما فرارآ، ولملئت من عمالتي إستئثارهما وآحتكارهما وحقدهما رعبآ .... تلك هي مدنيتهم البالية المنبطحة، وعلمانيتهم الخاوية المضطجعة، وما يدعون اليه من ليبرالية سائبة مترنحة، بإنفلات وسوء سلوك عملي على أساس الحرية، فيما هم عليه من نظرية وتطبيق .

وكذلك هي الأحزاب الدنيوية تأسيسآ وغاية، لما هي عليه من تسيب وإنفلات وإنحراف، عندما تتأسس على أساس براجماة ذات، التي تسوغ كل الوسائل المتاحة لما هي عليه إلتزامآ مكيافيليآ أسلوب تعامل وطريقة تصرف مما يحقق الغاية في منفعة الذات، وإن جانبت نبالة القيم الخلقية الشريفة المؤدبة الرفيعة السامية علو تعامل، وسمو تصرفات، ما دامت الغاية تسوغ وتتيح وتبرر أي وسيلة تستخدم مهما كان لونها، وأي واسطة تستعمل مهما كان شكلها.

لأن المهم النتيجة من دون إعتبار لما هي المقدمات، وفقآ لقاعدة الإرتكاز على الإنحراف والخيانة، إذا تطلب الأمر ذلك .... وما أكثر الأمور عندهم التي تتطلب وتحتاج الإنحراف سلوك تعامل، والخيانة طريقة تصرف .

والرفقة عندهم كإصطلاح حزبي وسياسي هو بمثابة اللفظ الفارغ عند إطلاق النداء، وهو التعبير الساذج الذي لا معنى له ( كما هو إعتقاد الوضعية المنطقية عند تعاملها مع القضايا  ) كصيغة تعامل إنتماء .

لأن الشيء الذي يخلو من محتواه، لا قيمة له، وهو الكذب والخطأ، كما يقول الأستاذ " آير " الفيلسوف العالم إمام المدرسة الوضعية المنطقية، الذي يعتبر الجملة التي لا معنى لها، والتي لا تحقق وجود واقع لها، أنها قضية كاذبة، وهي الخطأ بعينه، وكذلك هي القضايا الميتافيزيقية عند المدرسة الوضعية المنطقية، أنها ليست قضايا، لأنها لا تخبر عن وجود واقع محسوس . وعليه فلا إعتبار للقيم الخلقية بما هي تعبير عن قضايا معنوية، لا وجود مادي لها في الواقع الخارج يرى أو يحس . و" الخيانة " هي الأخرى كسلوك تعامل، من ضمن القضايا المعنوية الخلقية التي لا وجود واقعي مادي لها في الخارج.

والرفقة هي كذلك من جنس القضايا المعنوية التي لا واقع خارجي لها . فالرفقة والخيانة سواء، ليستا قضية، فلا إعتبار لهما، ولا جذب إنتباه أن تخون أو لا تخون، فهما سيان، وأنهما ليست قضايا، ولا معنى لهما.

هكذا يلوثون الرفقة، ويمجدون الخيانة والإنحراف، الماديون الدنيويون الذين ينتمون الى الأحزاب الدنيوية المادية، والى العلمانية والمدنية والليبرالية، وما شاء الوضعيون من إنشاء وتأسيس تشكيلات وتسميات خلابة براقة، لا قيمة حقيقية لها، ولكنهم يتعاملون معها على أساس أنها قضايا لها معنى، ولها وجود خارجي واقع، لأن المصلحة تتطلب ذلك .... وإلا فهم في إشكال تناقض.

فلا تعجب لما ترى، أو تسمع، أو تقرأ، أن الخيانة تتفشى بكل وضوح وجهر وعلن بين القادة الرفاق أنفسهم في الحزب الواحد، فضلآ عما هي بين الأحزاب المتنافسة والمتصارعة في الساحة السياسية،  وأنهم المتجاهلون الرفقة ( التي هي عندهم كلمة خاوية ) التي يستخدمونها تعبيرآ عن علاقة تعامل لفظآ فيما بينهم،  وليس إعتمادها سلوك صادق دائم في علاقات وجوداتهم الحزبية، لأن الغاية تسمح وتبرر الواسطة، وتتيح وتمرر الوسيلة، من أجل براجماة الحزب والذات المتحزبة.

فعن أي رفقة ( بما هم عليها من فهم ) يتحدثون، ويتمشدقون، ويتفاخرون، ويمجدون، ويقولون نحن رفاق..؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تدكتر القوم وتمجستروا 
منهجية التغيير في المنظمات/1
صحوة الاعلام ومحاكمة الحداثة
المواطنة (٢)
من مسعود الى مسرور صدام ينهض من جديد . . !
نظرة في الواقع التربوي والتعليمي في بلدي الجريج 
كافي تدمير للفقراء؟؟يا سادة ياك رام
صندوق النقد الدولي مؤسسة علمانية تمارس الارهاب الاقتصادي
مسك العصا من الوسط..!
مسلسل وفيلم "عروس الفرات"، متى يريا النور؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك