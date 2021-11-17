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هكذا نرى عدد المرابطين عند بوابات الخضراء


 

محمود الهاشمي ||

 

غالبا مانتعرض الى سؤال عن سبب العدد القليل من المتظاهرين الذين يرابطون (الان) عند بوابات المنطقة الخضراء!

ولكي يفهم السائل عليه ان لايقارن بهذا العدد او ذاك ،لان النوع (المرابط ) اكبر من حجمه لمرات ومرات ،وبالامكان ان نزيد هذا العدد لعشرات المرات ،ولكن ذخيرتنا من الاعداد مازالت تحت ايدينا وبالامكان ان تنطلق في اي لحظة لاداء مهمة اكبر فرضها علينا خصوم التجربة الديمقراطية واعداء الحرية .

الذي يتابع المتظاهرين يرى ان اغلبهم من الشباب ومن اصحاب اللياقة والاجسام الرشيقة والحيوية والحماس ،وهؤلاء هم الساتر الاول للمرابطة فيما يشكل عمقهم الاستراتيجي كل عمق المقاومة وانصار الحشد واصحاب الراي والفكر ومن محبي وطنهم والمطالبين بالاستقرار والحياة الهانئة .

هؤلاء الفتية يمثلون اسرهم من اباء وامهات واخوات واخوان ..يمثلون اقاربهم وقبائلهم وجميع القوى الخيرة في البلد .

لانريد ان نحمل شيوخنا وامهاتنا واخواتنا ومرضانا ظروف التظاهر والمرابطة لكنهم جاهزون عند الساعة ،وهم ذاتهم الذين ملؤوا شوارع بغداد تأييدا لقرار اخراج القوات الاجنبية من العراق .

من المهم ان يرابط (النوع) في مثل هذه المهام بالتزامهم وحيويتهم وفطنتهم والرقي بمستوى المهمة التي في عهدتهم .

كانوا اقل عددا فانتصروا على اعتى خصم وهو الارهاب الداعشي ،وكانوا اقل عددا لكنهم رابطوا وثبتوا حتى تطهرت الارض وحافظوا على الارواح والاملاك والسيادة .

يقول الشاعر :-

(تعيرنا انّا قليلُ عديدنا -

فقلت لها ان الكرام قليلُ

وماضرنا انّا قليلُ وجارنا

عزيزٌ وجارُ الاكثرين ذليلُ)

لوكان هذا العدد قليلا لما انحنت جميع الاطراف امام ارادتهم ولما توالت الوفود على ابواب قادتهم يسألونهم ويفاوضونهم ويتمنون

رضاهم .

ان مجرد نظرة سريعة الى مجلس الفاتحة الذي اقيم على ارواح شهداء التظاهرة ،يربك عمق وقوة وحضور واهمية رجال التظاهرة وقادتها حيث لم يبق قائد سياسي او امني او شيخ عشيرة او وجيه الا وحضر ،فكان مجلس الفاتحة عنوانا لعمق المتظاهرين ومكانة قيادته ،وتأثيرهم .

ان من رابط بالتظاهرة او دعمها يدرك تماما انه حضر من اجل الدفاع عن سيادة الوطن وعن التجربة الديمقراطية التي اريد لها ان تكون اداة بيد امريكا والصهيونية .

وانت تحضر ميادين التظاهر تجد اصرارا في عيون الشباب يشبه جدا اصرار مقاتلي الحشد ايام المعارك ضد الارهاب والارهابيين ،خاصة وان اليد التي صنّعت داعش هي ذاتها التي صنعت نتائج الانتخابات الاخيرة  .

فتحية لكل الذين امنوا برسالة امتهم في الدفاع عن الارض والعرض والارواح وعن امانة التجربة الديمقراطية ونجاحها ،ونشهد انكم تمثلوننا جميعا ان غبنا او حضرنا فيما ستبقى اصواتنا ومنابرنا تهتف لنصرة قضية الشعب الذي تمت سرقة اصواته ولابد ان تسترد .

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