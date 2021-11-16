الى امريكا واصدقائها..!

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هادي خيري الكريني || كيف اطمأن من لدغ الافعى وهي في جيبي ..!!! تعالوا نضع كل مخاوفنا على الطاولة ونقليها على نار هادئة ..!!! لماذا احتلت امريكا العراق ؟؟؟ هل حبا بشعب العراق ؟؟؟ ام بغضا بصدام وهو اكبر عميل خدمها بشق الصف العربي وحروب عبثية وخصوصا حربه مع ايران هو أقر انها كانت بدفع من امريكا وتمويل خليجي من اجل أضعاف الدولتين (تسجيل على اليوتيوب موجود اعتراف صدام بعبثية الحرب وخطأها...!!!) افترضها حبا لشعب العراق ...!!! لماذا منعت اي اعمار للبلد ومن أمواله؟؟؟ لماذا منعت تسليح الجيش العراقي ؟؟؟ لماذا منعت اي شركة اجنبية تساهم باعمار العراق ومنها سيمزز الالمانيةلانشاء محطات كهرباء؟؟؟ لماذا حرضت ومولت مظاهرات تشرين لاسقاط حكومة المنتفجي بعد الاتفاق مع الصين لاعمار العراق مقابل النفط ؟؟؟ نرجع إلى الوراء ...!! من أنشأ تنظيم الجهاد ( القاعدة ) ومن موله واين توجد قواعده ولماذا حاربته بعد استفحال أمره بعد ان انقلب عليها واصبحت هي الصديق الممول والعدو وكيف وفقت بين الأمرين ان يكون صديق ممول وعدو؟؟؟ لما انتهت من القاعدة أنشأت مصنع لتفريخ الإرهاب معتقل ( بوكا بالبصرة ) ووفر له كل اسباب التفريخ والنمو من كتب ومنظرين واسموه( تنظيم الدولة الإسلامية ) د ا ع ش ؟؟؟ من أطلق هذا الاسم على تنظيم الدولة الإسلامية( د ا ع ش ) ومن حماه بحيث لا تستطيع ذكره باي منشور على مواقع التواصل وما معناه الذي اطلق هذا الاسم ( د ا ع ش ) هو قوات الاحتلال ومعناه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي حماه من ذكره ووصمه بهذا الاسم امريكا لان شركة الفيس بوك امريكية !!! لاحظ التناقض والتضاد كيف تجمع بين الليل والنهار على سطح واحد وبين الجنة والنار بمكان واحد لو عرضت الأمر على العقل لا يقبل ولكنه الواقع والأدلة الدامغة...!!! اول دليل بعد سقوط ثلث العراق بيد الإرهاب رفضت تقديم اي مساعدة ضمن الإطار الاستراتيجي للاتفاقية المبرمة مع الحكومة العراقية ...!! ثاني دليل يتم تمويل الإرهاب بعد سيطرته على ثلث العراق ونصف سوريا بالمال والعتاد عن طريق مطار أربيل وهو إلى الآن تحت سيطرت امريكا ولها قاعدة فيه تصل الطائرات محملة بالسلاح والعتاد وتفرغ وتتجهه إلى الموصل بشاحات معدة سلفا وكذلك تصل الأموال( الدولار ) من بيع النفط المنهوب من العراق وسوريا من الحقول التي سقطت بيد التنظيم ويباع عن طريق كردستان العراق وتركيا إلى إسرائيل ومختلف دول العالم ومنها مصر وتركيا ...!!! لما جائت الفتوى المباركة لتحرير العراق رفضت امريكا الاشتراك باي نوع من المساعدة ولما شاهدت انه تم كسر الحظر وجاء المدد من إيران الإسلام بالمال والرجال اضطرت مرغمة ان تدعي كونها شريك وكانت تمد تنظيم الدولة الإسلامية بكل شيء عن تحركات القطعات العراقية وأحيانا توجه ضربات للحششششسد للحد من اندفاعه وقدرت تحرير العراق بثلاثين سنة وحرقها الحشششد واخوته القوات الأمنية وهي حشد العراق أيضا بثلاثة سنوات ومنعت الحشششد من الدخول الى المدن الرئيسية( الموصل والرمادي ) لاطالة امد الحرب وفرت غطاء جوي ولوجستي للتنظيم للخروج من الفلوجة وتسهيل امر خروجه للانضمام لبقية التنظيم بالموصل واجبرت قادة العمليات والقائد العام للتواطئ مع رتل ال د وا ع ش الخارج من الفلوجة ولكن وجود بطل عراقي قائد طيران الجيش تصرف بشكل فردي ودمر اكبر رتل ل د اع ش في فضيحة عسكرية قل نظيرها بالتاريخ ومسجلة على اليوتوب من أراد أن يعرف الحقيقة ...!!! ثم بعد التحرير طالبت بحل الحششششد لماذا ؟؟؟ لانه لن يسمح بانهيار الدولة مرة أخرى ويوفر حماية ليكون الممانعة للتطبيع مع إسرائيل....!!! واستمرت بالضغط على حكومة المنتفجي لأنها خرجت عن طوعها وحملتها فساد 17 عام وهي لم تعمل بحرية الا لثلاثة أشهر كان من ثمارها مساواة الحشششد بالقوات الأمنية واتفاقية اعمار العراق مع الصين... وغذت فوضى عارمة والادوات اصدقائها( لن اسميهم عملاء لاداب المناقشة ) واحرقوا محافظات الوسط والجنوب فقط وفقط ( مكون الممانعة للتطبيع مع إسرائيل ورفض صفقة القرن) ثم قامت بقتل قادة النصر العظيم بعملية جبانة واستهتار بكل المواثيق الدولية ان تقتل قادة نصر العراق على الإرهاب داخل مطار العراق وتبقى صديقة للعراق وبتصافق متصدري المشهد السياسي السني ومتصدري المشهد السياسي الكردي وشيعة البعث فكانت اكبر جريمة عرفها التاريخ ...!! الان السؤال لامريكا كيف تطلبون منا الصداقة والبقاء بين اظهرنا وفي جيوبنا وانتم افعى لا يؤمن جانبها اي حركة مني أتعرض للدغ ....!!! أصدقاء امريكا من ادعياء التشيع فقط ولا اعتب على الكرد المتصدرين للمشهد واستثني الشرفاء وهم الاغلبية لانه لهم مصلحة لانشاء دولتهم المزعومة ولا اعتب على المتصدرين للمشهد السني وهم اقليةواستثني الشرفاء وهم أغلبية هؤلاء يريدون الالتحاق بالمشروع العربي المطبع مع إسرائيل وتنفيذ صفقة القرن وكل ذلك بثمن ؟؟ وعود على بدء لماذا تريد مني ايها الشيعي الدعي ان اضع ايدي بيد واتري وافعى لدغتني مرات ومرات ؟؟؟ ثم جاءت اخر لعبة لعبتها بالانتخابات وسحبت الغطاء السياسي للحشششد وابعدت كتل سياسية كبيرة عن المشهد ووضعت المكون الشيعي بفوصى عارمة واختلط الحابل بالنابل واصبحنا بحيص بيص !!! هل من عاقل يقول كلا للفوضى تعالوا نتفق ليس بينا خاسر يخرج المحتل ولا مساس بالحشششد..وقاعدتنا الامينة هي المرجعية الرشيدة وقولها هو الفصل ولا صوت يعلوا على صوتها...!! والسؤال ؟؟؟ وان كانت الانتخابات نزيهة فلماذا لايتم العد والفرز اليدوي ليطمئن الكل وتكون رادع للمحتل ولكل من يريد التدخل بالشان العراقي ...؟؟؟ يا سادة ياكرام امريكا جاءت لتأمين حدود إسرائيل فقط وفقط ولا اظنكم تسمعون اللهم اشهد اني بلغت وجاهدت بالتبليغ لعل وعسى !!! ياسادة ياكرام امريكا بقائها لتأمين حدود إسرائيل فقط وفقط والتعامل معها اما عن جهل او خيانة !! وللمرجفين هذه اليمن شعب اعزل الحق اكبر هزيمة بأمريكا وعملائها فهل من معتبر ...اوشكت على تحرير كل اراضيها وتروم تحرير جزيرة العرب من رجس الشيطان ؟؟؟