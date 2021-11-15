المقالات

تناقض العلمانيين ومدّعي الثقافة


  عباس البياتي ||   قبل أيام جرت مباراة كرة قدم للنساء بين منتخبي إيران والأردن وانتهت المباراة بفوز إيران بنتيجة 4-2، حيث قدم الإتحاد الاردني بعد المباراة ، اعتراضًا لدى الفيفا والإتحاد الآسيوي ؛ بأن حارسة المنتخب الايراني "ذكر"!، يبدو واضحًا على الحارسة الايرانية الاضطراب الهورموني، والذي يحدث نتيجة للافرازات الكبيرة ، من قبل الغدة النخامية عند مرحلة البلوغ ، مما يسبب تضخم في الأطراف والشكل ، حيث تعرف هذه الحالة ب "العملقة" . قد يكون ذهاب المنتخب الاردني للاعتراض ؛ هو تحت دافع المنافسة وبسبب عدم تقبله الخسارة وهذا أمر طبيعي ، ولكن عندما تستغل هذه الصفحات الكثيرة هذا الموضوع ، ويتخذونه سخرية واستهزاء من الحارسة ، والتي لطالما إدعت هذه الصفحات ؛ الثقافة وإحترام المرأة ، وغنت بالعلمانية وعدم تعجبهم بما يقوم به الإسلاميين ، وتأخر الإسلاميين عن العالم ، وهم سبب دمار البلدان والفساد ، فهنا أنتم وضعتم أنفسكم محط تساؤل وتناقض كبير ، كيف تدعون إحترام المرأة ؛ وأنتم اليوم كلكم تستهزؤن ب إنسانة تعاني من أضطرابات جسدية ، او قد تكون طبيعية وهذا شكلها الطبيعي ما الضير في ذلك!. نحن مطلعين جيدًا على تناقض العلمانيين في كثير من المواضع ، وعلى عدم احترامهم وعدم تقبلهم للآخرين ، ولكن أن تنال من إنسانة بس شكلها ، وتستغل هذا الموضوع بسبب كرهك الواضح لإيران ، فهذا قمة الاشمئزاز والانحطاط ، وهذا يأخذنا لقضية ثانية مهمة ؛ وهي بأن علمانيي العرب او بشكل عام العرب ؛ لا يميزون بين السياسة والرياضة وبين القضايا الأخرى ، ومتى ما استطاعوا أظهروا جانبهم المتطرف بشكل واضح ، ويبدو أنهم سوف لن يتخلصون من هذه المعاناة والعقدة النفسية ابداً. والسلام على من عرف من له ومن عليه وكان الحياد مكروهًا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تناقض العلمانيين ومدّعي الثقافة
اهمية المرأة في الاسلام
الانتخابات بمعايير الامارات..!
ثلاث سنوات حتى اصبح التعليم بيد الخالق
الهروب من «جنة هلي»
السلطة تشنق نفسها..!
التعليم العالي العراقي والتخبط الإداري
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
غُربَةُ هَمِنا
كاهل الشعب وأثقال الحكومات..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك