الاستيطان،استبدال الشعوب 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

عباس الزيدي || هروب عشرات الالوف من كردستان ليست هجرة بل هي عملية مركبة بعد سياسة البطش والتوجيع واستبدال السكان الاصليين من أكراد اربيل باخرين من أكراد سوريا حيث بلغ عددهم أكثر من 300 ألف كردي سوري تم منحهم الجنسية العراقية والبطاقة التموينية هولاء الجدد هم عبارة عن عساكر وقتلة تحت الطلب للنظام السياسي البرزاني طاعة عمياء و ولاء مضمون عكس السكان الاصليين هذه العملية ليست الأولى بل تتكرر هنا وهناك في مراحل متعاقبة في البحرين تجري الان ويتم سحب الجنسية من سكان البحرين الاصليين ويتم استقدام ادوات قتل من دول آسيا الفقيرة يمنحهم نظام خليفة الجنسية البحرينية إبادة الشعوب الاصلية وتغييرها لصالح الأنظمة اسست لها الماسونية والصهيونية العالمية بدأت في امريكا والقضاء على الهنود الحمر السكان الاصليين واستمرت في فلسطين ومافعله الصهاينة من عمليات إبادة للفلسطينين وتهحيرهم وقتلهم واستمرار عمليات الاستيطان المستمرة وكذلك ماحصل في البوسنة والهرسك ومافعله الصرب هذا التغيير الديمغرافي يحصل على مستويات متنوعة ومختلفة منها عرقي وطائفي وآخر ايدلوجي ويستمر ذلك حسب الظروف والمعطيات ويعتبر التغيير الايدلوجي من أخطر عمليات الإبادة لأنها لا ترتدع أو تتوقف تبعا للعرق أو الدين أو الطائفة ماحصل وسيحصل من جرائم مماثلة من ذلك النوع اسست لها الماسونية والصهيونية العالمية