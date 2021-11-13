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الخيارات المتاحة في لقاء الازمة


 

قاسم الغراوي ||

 

الانتخابات واستهداف المتظاهرين ومنزل رئيس الوزراء محور الاجتماع الاخير للقادة والرؤساء لتسوية الخلافات والتاكيد على حلها.

عقد الاطار التنسيقي اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات .

تطرق الاجتماع الى جملة من النقاط تجاه الاحداث الاخيرة التي وترت الشارع وفجرت ردود افعال غاضبة ومن ابرز  هذه النقاط هي ادانة جريمة استهداف المتظاهرين السلميين  واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها و ضرورة محاسبة المتورطين بهذه الجريمة التي راح ضحيتها الابرياء وجمع من الجرحى .

  وكذلك اتفق المجتمعون برفض وادانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء بالطائرات المسيرة  واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤلين عنها للقضاء لكونها تمس شخصية تمثل الحكومة وهي ركن من اركان الدولة .

 وتم التاكيد على ضرورة خفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لابناء الشعب العراقي بعد التجاذبات والتصريحات والتشنجات التي قسمت الشعب العراقي.

  وتطرق المجتمعون في البحث عن معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات لتعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الازمة المستعصية

ونعتقد سيكون هناك اجتماعا على مستوى عالي لمناقشة هذه العقدة وايجاد الحلول الملائمة .

وختم  الجميع بالتاكيد على السلم الاهلي والحرص عليه ومعالجة جميع الاشكالات وفق الاطر القانونية والسياسية المعمول بها بعيدا عن التوترات والتصريحات الاعلامية التي تؤجج الشارع وخلق ازمة تنعكس سلبيا على الوضع العام ومن نتائجها خسائر فادحة .

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