حب الوطن ليس تعبيرات رمزية او شعارات وصور اعلامية 

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الشيخ محمد الربيعي || يتجلي حب الوطن في كونه فطرة مجبول عليها كل إنسان ، حيث تعتبر هذه الفطرة نبض قلبه ودمه الذي يجري ، فالوطن هو مكان النشأه و الولادة ، حبنا لأوطاننا لا يحتاج إلى تعلّم أو تكلّف ، حب الوطن يأتي بالفطرة ، فمن منا لا يحب المكان الذي إليه ينتمي و الذي يعبر عن كيانه ، وقد حثت الأديان السماوية على حب الوطن . ان حُبُّ الوطن ليس تعبيرات رمزية لحظية ، أو شعارات و صوراً و أعلاماً تبرز في يوم من أيام السنة ، أو عبر يوم إجازة رسمية ، أو برنامجاً إذاعياً مدرسياً أو إخبارياً ، بل هو ثورة ذاتية ملتهبة في النفس ، تصدر من عمق الأرض و رحمها ، فترسلُ أشعة نورها إلى القلب ، فتحرِّك حرارتُها الأعضاء و تنير أمامها سبيل الحياة. تلك الوطنية و الوطن ، المصطلحُ الرائج بين الأمم و الحضارات و الشعوب على اختلاف أجناسهم و أعراقهم و أديانهم و مذاهبهم ، يتغنَّون بنشيده ، يمجِّدون تاريخه و أمجاده، ويصطبغون بلون ترابه وطهره ، يرسمون بسمة فخر و نشوة فرح و اعتزاز غامر مستديم يحتّم علينا تفهمه و تشبعه و إرضاعه للأجيال . فنحن دائماً نريد الصلاح و الإصلاح ، و الأمن و الأمان ، و التقدُّم و الرفاهية للوطن و لا يمكن أن نحقق ذلك من دون يقظتنا و إخلاصنا لرغبة كل منا دائماً في تغيير الواقع للأصلح و الأفضل بطرق و اعية متزنة . المواطنة الصالحة هي أن يسعى الإنسان قدر جهده و في مجاله و مسؤوليته إلى التغيير نحو الأفضل في وطنه ودفع الضر عنه بمقتضى العلم و العمل انطلاقاً من ثوابت الدين و العقل و الحكمة . وان حب الوطن له صور عدة منها : 1- خدمه الوطن من خلال الأعمال النافعة والصالحة. 2- حمايه أرض الوطن و سمائه و مائه و ترابه و جميع مرافقه . 3- محبة الأهل والإخوة من أهل الوطن الواحد. 4- احترام قوانين الوطن . 5- الشكر على نعمة الوطن ، فهي من أعظم النعم التي تستوجب الشكر. 6- الوقوف في وجه أي محاولة تعبث بأمن الوطن وتضر مصلحته . اذن حب الوطن هو ناحية عملية فعلية ، تطبيقية قبل ان تكون شعارات و اقوال اعلامية لا اكثر ، و هنا نذكر بالبند القرآني [ يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ] ، اذن الحذر من ان يكون طبيعة الانسان ، طبيعة الامة ، طبيعة الحركات و الاحزاب ، القول المخالف الى الفعل . نسأل الله حفظ الاسلام و اهله نسأل الله حفظ العراق و شعبه