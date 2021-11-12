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امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!


 

هادي خيري الكريني ||

 

نقرأ تكهنات وتسريبات ترشيح فلان وعلان

وسوف ياتون بكل المخلصين والشرفاء ويعملوا لهم استبعاد

ومن ثم يأتون بواحد لا على البال ولا على الخاطر ولا يحلم بيها(صنع في واشنطن) وجيب ليل واخذ عتابا ويمروا الموازنات التي تسحق الشعب ويحتفلوا بذلك وياخذوا بعضهم البعض بالاحضان مثل ما فعلوا بموازنة هذه السنة موازنة سحق الشعب العراقي حتى يغيضوا الجارة إيران .....

شعب عايش على مائدة الطوارئ ولازم هذا الريس يعمل بامرة السفارة ويلزم العصا من الوسط لا اعمار لاتسليح للجيش لا كهرباء الاستمرار ببيع ميناء الفاو...

بيع مؤسسات الدولة الاستمرار بنهب الخزينة الاتحادية لمسعود ...الاستمرار بالاتفاقات العربية العبثية لهدر أموال البلد ..

.وزير مالية مثل علاوي قال  قلبي يعتصر ألم وانا أوقع على صرف الرواتب المفروض يعمل فيها مشاريع فاشلة مثل مشاريعه بلندن مؤسسات أعلن افلاسها ويرفع سعر الدولار 300 الف دينار سعر المئة دولار

واغراق البلد بالديون مع وجود الفائض النقدي لسد العجز وتصخيم احتياطي البنك المركزي العراقي وسمط الفقراء ...

لا وظائف لا صناعة لا زراعة لا اعمار المهم ترضى السفارة بس استروا علينا واذا طلع من طوع امريكا الريس الشعب موجود وطحنون موجود والمال متوفر من لحم ثوره واطعمه المظاهرات تمول باموال الدولة وإشراف الموساد ..

واللي يحجي ينسحل بالشارع ويحرق بيته...

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