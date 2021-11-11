ما هي أهم وظيفة للبنك المركزي؟!

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هادي خيري الكريني || (وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ).. هي حماية المستهلك وأصحاب الدخل المحدود من التضخم ماهو التضخم وكيف يحمي المستهلك من التضخم هو زيادة الأسعار بالسلع الاستهلاكية الضرورية وثبات الأجور( بالعراق تم تخفيض الأجور بنسبة 25% برفع سعر صرف الدولار بسابقة اقتصادية قل نظيرها )وهي تختلف هذه المواد من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر بالعراق المواد الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك هي ١-الطحين ( الخبز ) ٢-الزيت ( زيت الطعام ) 3-السكر 4- الرز 5- الاقمشة ( الالبسة) وكلها تضاعفت أضعاف مضاعفة ولن تتدخل الدولة متمثلة بالبنك المركزي ويكون عمله هو استراد اي مادة من هذه المواد ويتم انزالها بالسوق بأسعار مخفضة للحد من التضخم وحماية المستهلك لم يتدخل البنك المركزي بالرغم من أهم مادة ضرورية لحياة المستهلك هي الطحين تضاعف بشكل غير مسموح به بالمطلق ويعتبر جريمة اقتصادية ترتكب بحق المستهلك خصوصا وان هناك حسب وزارة التخطيط العراقية (4.5 مليون شخص تحت خط الفقر) وهو رقم غير دقيق بالمرة وفيه تجني والصحيح اكثر من عشرة مليون تحت خط الفقر ماذا يعني تحت خط الفقر ؟؟؟ يعني انه لا يحصل على قوت يومه اي لايحصل على ثلاثة ارغبة خبز فقط وفقط وهي الضرورية لاستمرار الحياة !!!!!!!! الحصة التموينة التي تسلم للمواطن تسد تقريبا 50% من حاجة المستهلك وتبقى 50% الأخرى يوفرها المستهلك من دخله الشهري والذين تحت خط الفقر ليس لديهم اي دخل ( عطالة بطالة ) اما مساكين او مرضى او كبار سن او عدم توفر فرصة عمل...!! نحتاج وزير مالية يخاف الله ومحافظ بنك مركزي عنده ذرة من الإنسانية ونحتاج إلى ساسة يعرفون انهم ميتون وسوف يسألون عن هذه الجريمة ..!! .............. ياسادة ياكرام العراق يعتبر في طليعة أغنى بلدان العالم سعر النفط (85 $) والعراق ثاني اكبر مصدر بالعالم تقريبا بعد السعودية والسعر المعتمد للموازنة(45,$) الفائض تقريبا (30 مليار دولار) ما يعادل موازنة اربع دولة عربية منها الاردن احتياطي البنك المركزي اكثر من ( 60 مليار دولار ) حسب تصريح الحكومة بأعلى المستويات .. هذا الكلام من مختص ( لدي بكلويوس علوم إحصاء خريج كلية الإدارة والاقتصاد،) حتى لايضع هذا المنشور في خانة التجنني ليس لي مصلحة والله سوى مصلحة البلد لعل وعسى يسمع احد من المسؤولين ويقول يكفي علاوي اذيت الشعب كثيرا شكرا غادر إلى بلدك اوفيت وكفيت