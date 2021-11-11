المقالات

التوافق..آخر الحلول


 

يونس الكعبي ||

 

لازال التنافس الأنتخابي والخطاب السياسي للكتل السياسية في أوج قوته رغم أنتهاء الأنتخابات العراقية في العاشر من الشهر الماضي ، وأعلان النتائج الأولية لهذه الأنتخابات.

وكل ما يحدث في الشارع العراقي وأروقة السياسة العراقية هو نتاج هذه الأنتخابات وتداعياتها ، كذلك التصريحات النارية للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والتحشيد للشعبي للكتل التي لم تحقق ما كانت تصبو اليه من هذه الانتخابات ، ادى الى احتقان الشارع العراقي وذهاب الجمهور المتظاهر الى تصعيد لهجة الأحتجاج وقيام أجهزة الدولة بأستخدام وسائل القوة في محاولة لفض هذه التظاهرات.

ولعل أكثر الأسباب في تأجيج الشارع العراقي هو تهديد الكتل الفائزة بأقصاء الآخرين والذهاب الى حكومة أغلبية سياسية في التشكيلة الحكومية القادمة.

وحكومة الأغلبية السياسية شعار ليس بجديد ، وسبق وأن تم طرحه سابقاً ، وفشلت الكتل الفائزة في الانتخابات بالذهاب الى حكومة أغلبية سياسية لعدم رغبة اي كتلة سياسية بالذهاب الى خانة المعارضة ، لأنها تريد من خلال وجودها البرلماني الحصول على مناصب تنفيذية في الدولة العراقية والحصول على حقائب وزارية ودرجات خاصة تتناسب مع عدد مقاعدها داخل البرلمان وفق معادلة أوجدتها الكتل السياسية فيما بينها بما عرف بمفهوم المحاصصة.

واليوم ونتيجة هذا الأحتقان الشعبي وأستياء الكتل السياسية من أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، بدأ يتلاشى مفهوم الأغلبية السياسية ويبدو واضحاً أننا ذاهبون الى نفس المعادلة السابقة في حكومة توافقية تحفظ التوازنات بين القوى والمكونات السياسية المختلفة ، وهذا ما تريده جميع الكتل السياسية ، فبمجرد أعلان نتائج الأنتخابات النهائية والمصادقة عليها ستجلس الكتل السياسية مع بعضها البعض لتقاسم المغانم فيما بينها ، وبدأت ملامح هذه التحالفات والمفاوضات من خلال جولة الوفود الحزبية والشخصيات السياسية على مكاتب السياسييين ورؤساء الكتل السياسية من أجل أيجاد تفاهمات مسبقة قبل الأعلان النهائي لنتائج الأنتخابات.

بالنتيجة لن يستطيع الجميع الخروج من شرنقة التوافق وتوزيع الأوزان المكوناتية للأحزاب المشاركة في الأنتخابات ، ويبقى شعار. الأغلبية الوطنية مجرد تلميع لمصطلح المحاصصة ، وهي مجرد عناوين توجدها الكتل السياسية من أجل تمرير أتفاقها على تقاسم الحكم في العراق على نفس النهج السابق.

ربما نجد في الكتل الصغيرة غير الراغبة بالمشاركة في الحكومة القادمة نواة لمعارضة حقيقية ، ويمكن أن تلعب دوراً فاعلاً من خلال تشكيل جبهة المعارضة في البرلمان أذا ما أحسنت هذه الكتل الصغيرة تنظيم نفسها وتكوين كتلة معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان دون أن يكون لها تمثيل حكومي ، وبذلك نؤسس لديمقراطية يمكن أن تؤتي ثمارها في الدورات الأنتخابية القادمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحو الهاوية..صدفة أم خطة؟!
التوافق..آخر الحلول
محاولة اغتيال الكاظمي من ورائها؟!
ما بين الرفض الداخلي والقبول الدولي..هل سيحصل الكاظمي على الولاية الثانية ؟! 
سِباقُ الموت..!
من يشكل خطراً على إمريكا ؟!
الاغتيال السياسي
أغتيال الكاظمي بين التصديق ونتائج التحقيق ؟!
وزير الدفاع الأسبق يفجرها..العراق من بَنى القبة الحديدية الإسرائيلية؟! 
وزير خارجية الإمارات في دمشق هل يَعي ابن سلمان ما يجري حولهُ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك