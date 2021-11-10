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وزير الدفاع الأسبق يفجرها..العراق من بَنى القبة الحديدية الإسرائيلية؟! 


 

 تبارك الراضي ||

 

طالما أفتخر الإسرائيليون بالمنظومة الدفاعية المسماة (القبة الحديدية) ، قبل أن تجعلها صواريخ المقاومة الفلسطينية أضحوكة في الحرب الأخيرة على غزة في آيار /مايو من العام الجاري.

أنشأت إسرائيل القبة الحديدية أثناء الحرب على قطاع غزة ٢٠٠٨ ، بعد أن دعت الحاجة لذلك خلال العدوان الثاني على لبنان في تموز / يوليو ٢٠٠٦ ، حينما أطلق حزب الله ٤ آلاف صاروخ كاتيوشا تجاوزت حيفا ، أسفرت عن مقتل العشرات من الإسرائيليين ، ودخل على إثرها مليون إسرائيلي للملاجئ ، ما أظهر هشاشة الدفاعات الإسرائيلية وحجم الخطر الذي يعيشون فيه .

دخلت المنظومة الخدمة منتصف عام ٢٠١١ ، وبلغت تكلفة إنشائها ٢١٠ مليون دولار ، لكن المفاجئة بما يتعلق بالقبة ، فجرها وزير الدفاع الأسبق ، مدير الدروع في النظام السابق ، الفريق أول الركن عبد القادر الدليمي ، حيث قال في برنامج شهادات خاصة ، إن القبة الحديدية بنيت باموال عراقية .

الدليمي قال ، أن القبة الحديدية التي تتباها بها إسرائيل اليوم ، هي من تجهيز وتمويل العراق ، حيث دفع العراق تعويضات عن التسعة وثلاثين صاروخا التي أطلقها صدام على إسرائيل خيالية ، بلغت بحسب مدير الدروع انذاك ١٠ مليون دولار عن كل صاروخ ، استثمرتها إسرائيل في بناء منظومة الدفاع (القبة الحديدية) .

إي من تلك الصواريخ لم يصب هدفا ، ولم يلحق ضررا ، وأكسب إسرائيل ما تتباها به اليوم

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