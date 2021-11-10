حماية خصوصية الاطفال..مسؤولية الجميع

علياء الأنصاري ||

مع بداية العام الدراسي الجديد في العراق وبعد انقطاع سنتين عن الدوام الحضوري عاد الاطفال الى مقاعد الدراسة بكل شوق ولهفة، ولكن مع الاسف واجه العديد منهم اساءات و اجواء من التخويف في بعض المدارس، وبرزت ظاهرة جديدة وهي تصوير اطفال المراحل الابتدائية من قبل الكوادر التدريسية ونشرها في مواقع التواصل منتهكين بذلك خصوصية الاطفال وتعريضهم كمادة للسخرية في المجتمع سواء كان ذاك بقصد او دون قصد ، وتندرج مثل هذه التصرفات ضمن الاساءات والانتهاكات الصريحة لحقوق الطفل.

تطالب منظمة بنت الرافدين وزارة التربية والتعليم بوضع حد لمثل هكذا تصرفات وعدم السماح للكوادر التدريسية بتصوير الاطفال مهما كان الغرض وراء ذلك.

كما تتمنى وتدعو المجتمع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هكذا مواد في صفحاتهم لانهم سيكونون مساهمين في ترسيخ الانتهاك.

وتوجه نداء الى المؤسسات الاعلامية والاعلاميين والاعلاميات و رواد التواصل الاجتماعي التركيز على هذا الانتهاك من خلال نشر الهاشتاك خصوصيتي أمانة ..

خصوصيتي أمانة

العام الدراسي الجديد

نحو حياة فُضلى

منظمة بنت الرافدين