المقالات

بين المنزل الفارغ والكابيتول المملوء..!

90 2021-11-10

 

حازم أحمد فضالة ||

 

·        أميركا تصبغ أحداث الكابيتول بمسرحية المنتهية ولايته

 

    أميركا تُصرِّح حول مسرحية استهداف المنزل الفارغ للمنتهية ولايته، ونحن العراقيون لنا تصريحنا حول أحداث أميركا.

    قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان-: «لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية».

وقال المتحدث: (إنَّ واشنطن عرضت المساعدة على السلطات العراقية في التحقيق في الهجوم الذي استهدف مقر الكاظمي).

    ويقال، إنَّ البيت الأبيض (العنصري) الأميركي يقول: نحتفظ بحق الرد على من استهدف منزل الكاظمي.

ونحن العراقيون نقول:

١- ندين إدانةً شديدة اقتحام مبنى الحكومة الأميركية (كابيتول هيل - Capitol Hill) من قبل الميليشيات ذات السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل الفالت، التابعة للرئيس الأميركي السابق (ترمب) بعد خسارته الانتخابات، والاقتحام حدث بتاريخ: 2-نيسان-2021، لكننا ندين ونرفض القمع الحكومي الأميركي بحق المحتجين، وعلى الحكومة الأميركية محاورتهم واحترامهم.

٢- نطالب بإشراك لجنة عراقية (من خبراء ومتخصصي الحشد الشعبي)؛ للتحقيق في قتل أربعة مواطنين أميركان في حادثة اقتحام الكابيتول، ومن بين الضحايا كانت (آشلي بابيت) قادمة من سان دييغو إلى واشنطن؛ تطالب بحقها الانتخابي.

٣- نطالب كذلك بإشراك لجنة عراقية (من خبراء ومتخصصي الحشد الشعبي)؛ للتحقيق مع المعتقلين من ميليشيات ترمب، الذين بلغ عددهم (52) معتقلًا في المعتقلات الأميركية، كانوا قد شاركوا في اقتحام المبنى، ذلك ضمانًا لعدم ظلمهم من قبل حكومة بايدن التي يعارضونها؛ كوننا نشكك بحيادية التحقيق معهم.

٤- على الحكومة الأميركية صيانة انتخاباتها من التزوير مستقبلًا، وعليها اعتماد الشفافية في العد والفرز، وتكون انتخاباتهم تحت الرقابة العراقية إلى جانب فِرَق الرقابة الأخرى، وإلا سنطالب بالإشراف عليها.

٥- على الحكومة الأميركية عدم قمع أصوات وإرادة وحرية الشعب الأميركي، وعدم مصادرة حقه الانتخابي، وعدم مواجهة المحتجين الأميركان بالتخوين والرصاص، فهذا الحق الديمقراطي للشعوب؛ وعلى الحكومة الأميركية احترام ذلك.

٦- نحن العراقيون نهتم بسعادة وحقوق الشعب الأميركي مثل شعوب العالم البقية (باستثناء الصهاينة الطفيليين)، ولا نحترم الحكومة الأميركية؛ كونها قمعية لا تحترم شعبها، الحكومات تجيء وتروح، لكن الشعوب باقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا دولة مارقة بكل القياسات..!
حدث ستكون له ارتدادات عميقة..!
حوار الاديان مهازل هذا الزمان
بين المنزل الفارغ والكابيتول المملوء..!
مسؤولينا لا ينتمون لعلي!!!
بصراحة ومن دون رتوش..!
الهروب الأميركي من مِسافة صفر (أفغانستان، سورية)
العراق والمجهول...!
الى اين المسير ؟!
لا تكن ضمن اطار ورضا الكافرين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك