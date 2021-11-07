ماذا يجري ؟!

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هادي خيري الكريني || ياسادة ياكرام حذرنا من فتنة والله باول يوم أقر قانون الانتخابات.. وحذرنا من فتنة باول يوم ظهور النتائج للانتخابات ... وقلنا يراد تدمير المكون الشيعي وذهاب ريحة ويصبحوا بدائد وفرق متناحرة والسبب معتقدهم من التطبيع مع إسرائيل واحتلال العراق جاء اصلا لتأمين حدود إسرائيل وسقوط ثلث العراق بعد اجبارهم على الخروج بدفع من امريكا وعملائها هو للقبول بصفقة القرن ورجوع الاحتلال .. وطالما موجود هذا الفكر والمعتقد الشيعي الذي يرفض القبول للتطبيع لزاما تدميره... ولو كان هناك حسن نية لكل أطراف المكون فإن أصواتهم وان ذهبت لجهة معينة فانها لن تخرج لطرف اخر مثل ما يقال بالمثل العراقي( كله بالقدر الكبير ماكو مغلوب وزود اخوك الك) ولكن اختلاف الروئا والنوايا وعدم وجود من يجمع كل الأطراف ولقد قالت العرب قديما ( لايسود القوم بدون اسادهم ولا يسود القوم اذا سادة ابنائهم ) ياسادة ياكرام فكروا بكل شيء اختلفوا ما شئتم فقط اتفقوا على شيء واحد لا مساس بال ح ش د فإنه مصدر قوتكم ووجودكم بكل اطيافكم لأنكم مشاريع للذبح بسبب معتقدكم من الصهيونية العالمية لايغركم تزلف اي طرف لكم فوالله لايراد الخير لكم ولو اشعلتم العشرة شمع !!! ولكل غرضه الاكراد انشاء دولتهم المزعومة والعرب السنة اللحاق بمشروع التطبيع العربي والمحتل تدمير وتفتيت المكون للقبول بالتطبيع وصفقة القرن فلا يغرنكم تزلف احد ..تكونوا مكون محترم طالما انتم تحت راية المرجعية الرشيدة فلا تلتفتوا لاراء بعض معتمدي المرجعية الذين خلقوا شرخ بالصف المرجعي باجتهاد منهم وغطوا أنفسهم بالمرجعية الرشيدة ولقد صرحت المرجعية الرشيدة بأنها ابوة للكل حتى لغير المسلمين لكل العراقيين..!! ياسادة ياكرام احترسوا لن ولم تكونوا محترمين من الكل الا بوحدتكم وتوحيد رؤاكم والاستئناس لبعضكم البعض وتكون المرجعية الرشيدة غطاء لكم فانها تكفي الكل ويامن بها الكل ولايوجد اوثق منها ولا احرص منها فهل من خاف الله سلم أمره للمرجعية الرشيدة فانها قاعدتكم الأمينة فلا يظلم ولا يضيع حق أحد عندها ....ياسادة ياكرام هذا قرآن من سبع سموات!! فهل انتم فاعلون!!! :(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)