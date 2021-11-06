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الفتنة والرأي العام المتفرج..!


 

هادي خيري الكريني ||

 

ذكر في الرواية ما مضمونه ( ان الإمام السجاد كان يطوف بالكعبة وشاهد رجل متمسك باستار الكعبة ويدعو ويتوسل لحين اكمل سبعة مرات يطوف والرجل لايزال متمسك باستار الكعبة ويدعو فضرب الإمام ع على كتفه فقال له يارجل حسبك فاي ذنب عظيم سوف يغفره الله لك فقال والله يا ابن رسول ما لي ذنب ولكن في موقعة الطف كنت واقف على التل لم اقاتل الحسين ع ولم انصره فاجابه السجاد ع اذهب لا تحرقني بنارك)

والان البلد بفتنة ونار ولاحظ كم هم من العراقيين لديهم حساب على الفيس بوك مثقفين ورجال دين وكتاب متفرجين !!!

وهناك حدث جلل وتناوله ايجابيا وبحيادية تامة يكون رأي عام يفضي إلى حلول تخرج البلد من عنق الزجاجة فنحن بقعر الهاوية كمكون شيعي وكعراقيين معرضين إلى كارثة سببها الواقفين على التل لم يدلوا باصواتهم وخالفوا المرجعية الرشيدة والان متفرجين على نار اوقدها الجهال بضرب متظاهربن سلميين ...

اللهم اشهد ليس لي غرض الا مصلحة البلاد والعباد.

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