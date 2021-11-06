تداركوا الوضع ولات حين مندم..!

هادي خيري الكريني ||

(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب)

تحريض أمريكي اسرائيلي خليجي لتأجيج الوضع بالعراق !!!

تصعيد المظاهرات المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي وتصعيد التصدي لهم وسقوط جرحى وشهداء ...سبقه تصعيد من رأس النظام حيث قال ان الدولة قوية !!!

ماذا يعني بهذا ؟؟؟

مظاهرات سلمية والمطالب ضمن ما يقره الدستور حيث نص:

المادة (5):(السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية)

الشعب يطالب بالعد والفرز اليدوي ما الذي يمنع وهذا الدستور يقول الشعب مصدر السلطات واذا اكو قانون يعارض ذلك نص الدستور بما

المادة (2):أولاً:- باء وجيم

‌ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

‌ج- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

لماذا لايتم العد والفرز اليدوي وخصوصا ان السيطرة على نتائج الاقتراع دولة أخرى( دولة الإمارات )وهناك ادلة بوجود تلاعب ما الضير اذا تم العد والفرز ...نرى فيه فوائد لكل الأطراف اذا ثبت عدم وجود تلاعب يعزز من مكانة الفائز واذا وجد تلاعب فالفائز غير مسؤول عنه ...لماذا السعي لاثارة الفتنة ربما تطيح بالعملية السياسية برمتها

وانا اكتب هذا المنشور اشاهد التصعيد وحرق خيم الاعتصام وتحدي الشعب نهارا جهارا !!!

إلى أين تسيرون بالبلد ايها الحكام !!!

بدء التحدي من يوم تم رفع سعر الدولار وتحويع الشعب وتحدي مجلس النواب وعدم تنفيذ قرار إخراج المحتل ثم إجراء انتخابات يدير نتائجها دولة أخرى ما هذا العبث

اقول ل الحكام امريكا لاتحمي الحكومات ولا تحارب الشعوب تسقط حكومات نعم ولكن تحميها من الشعب لا ولقد قالها حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي يتغطى بأمريكا مكشوف بعد عمالة لها لأكثر من أربعين عام !!!