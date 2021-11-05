المقالات

 العملية العسكرية الايرانية في مياه بحر عمان


 

جمعة العطواني *||

 

نتصور ان الامريكان قدموا خدمة كبيرة مجانية للجمهورية الاسلامية من حيث لا يشعرون، بعد قيامهم بعملية ( قرصنة) للنفط الايراني الذي تصدره ايران بشكل طبيعي للاسباب التالية :

١- ان النفط ايراني، وهي تقوم بالتصرف به وفق حقها الطبيعي المضمون بالقانون الدولي .

٢- ان سلوك الامريكان يعبر عن فضيحة اخرى لها امام المجتمع الدولي ،كونها باتت دولة ( سارقة ) ضمن نفس القانون الدولي، فسلوكها لا يختلف عن سلوك قطاع الطرق وسائر القراصنة في مياه البحار .

٣- اكثر من ذلك فان سلوكها يدعو الى السخرية، كونها تصرفت بطريقة القراصنة الاغبياء والجبناء ايضا، فهي لم تستطع في النهاية المحافظة على النفط المسروق ، ولم تحافظ على سفينتها التي سرقت فيها النفط، فعادت محرومة من النفط والسفينة معا، وتحملت فضيحة السرقة والهزيمة.

بالمقابل فان الخدمة التي قدمتها للجمهورية الاسلامية تكمن في

اولا : ايران دولة معتدى عليها وفق القانون الدولي .

ثانيا : امريكا هي اساس عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، فضلا عن الاقتصادي في المنطقة والعالم.

ثالثا : امريكا دولة عصابات تفرض ارادتها بالاستهتار بكل  القيم الانسانية والقوانين الدولية.

رابعا : ايران لها القدرة العملية في الدفاع عن نفسها وحقوقها وتمتلك كل مقومات الدفاع.

خامسا: القوات الايرانية تمتلك ردة فعل في كل لحظة تتعرض مصالحها الى الخطر ، وقدراتها العسكرية والبشرية تمتلك قابلية وخبرة عالية للقيام بذلك.

سادسا: ايران ما عادت تلك الدولة الضعيفة التي تذهب الى مجلس الامن الدولي او الامم المتحدة للتباكى امامها اذا ما تعرضت سيادتها الى الخطر وخصوصا من قبل امريكا ، بل ردة فعلها ميدانية وجاهزة لكل الاحتمالات .

سابعا: تكرار تجارب الاعتداءات الامريكية وردود الافعال الايرانية ازاء اي عدوان امريكي يعطي الهيبة لدولة ولاية الفقيه امام دول المنطقة، وتوصل لهم رسالة مفادها ان سعة الصدر واستعداد ايران للمفاوضات مع تلك الدول ليس من باب الضعف، بل لشعورها ان استقرار المنطقة ياتي من نفس الدول لا من دول اجنبية، فايران دولة عاقلة وصاحبة حق ولاتحب الاعتداء من جهة، لكنها قوية مقتدرة في الرد على اي تجاوز ولو جاء من اقوى دولة في العالم كامريكا لان ثقتها بالله تعالى وحده ودفاعها عن حقها هو الذي يحدد الموقف في التعاطي مع العدوان. .

ثامنا  : من يشاهد ردة فعل ايران ازاء قرصنة امريكا يتخيل انه امام مشهد العاب ( بلاي ستيشن ) في كيفية التنسيق الكبير بين القوة الجوية والبحرية ، بين حركة الجنود والطائرات المسيرة بلياقة قل نظيرها .

 

*مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

الجمعة ٥/ ١١/ ٢٠٢١

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا صوت يعلو صوتهم..!
هبات مالية لاستعباد لبنان..!
الاعتراف بالحق فضيلة
 العملية العسكرية الايرانية في مياه بحر عمان
صراع الشيعة ضد الشيعة..!
وفي عداء الوضيع ما يضع..!
جريمة المقدادية من الظالم ومن المظلوم ؟!
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
آثار الصدقة في روايات أهل البيت عليهم السلام
ثقافة التعامل في العالم الرقمي 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك