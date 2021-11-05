جريمة المقدادية من الظالم ومن المظلوم ؟!

هادي خيري الكريني ||

سمعنا تخرصات احمد الكبيسي والتي تثير الغضب والريبة يتكلم الرجل ويحرض وينتقص من التشيع كعقيدة ويهاجم المرجعية الرشيدة ويهاجم السيد الصدر ويحرضه على آلحشد بخطاب مبطن ظاهره مظلوم وباطنه طائفي ويهاجم الحشد ويقول شاهدت مجازر أسألكم بالله اكو دجاجة قتلت من قرية الإمام الحاضنة للارهاب تم تجريف بعض البساتين التي هي ملجئ للارهاب وتهجير الحواضن هل هذه تعادل قتل 13 شخص وقطع رؤوس بعضهم وجرح اكثر من ثلاثين بينهم نساء والأطفال..

والله لست طائفا والذي يعرفني عائلتي مختلطة ولكن اهلي وأبناء عمومتي تعرضوا لمذبحة فكان لزاما ان يدرءوا القتل عن أنفسهم وأقل عمل هو ان يرحلوا الجناة بعد ان اوغلوا بدمائهم بجريمة يندى لها جبين الإنسانية تم قتلهم وقطع رؤوسهم والقضية بها جانب عشائري وليس للحشد علاقة لا من قريب ولا من بعيد ناس بني تميم عشائر هبوا للدفاع عن أنفسهم في قاطع مسؤوليته قطعات الجيش والشرطة وليس الحشد من بينها

ثم ما علاقة المرجعية الرشيدة بهذه القضية يريد منها احمد الكبيسي فتوى ان يسلموا رقابهم لجماعة احمد الكبيسي ليتم ذبحهم والا مادخل المرجعية الرشيدة بهذه الجرائم

ثم يقول الشيعة وعنا بها كل الشيعة عملاء امريكا وعملاء إيران ويتوعدنا بالويل والثبور ...إلى متى نبقى هكذا نحن المقتولين وفي نفس الوقت الظالمين والله لو عنا بني تميم فقط لقلنا رجل كبير وتم شحنه ولكنه عنا كل التشيع كعقيدة وذكر موقف له بعد سقوط النظام ان لهم عودة بعد ان يذهب ريح الشيعة ويصبحوا بدائد وفرق متناحرة ...الذي يريد أن يسمع احمد الكبيسي وتخرصاته عندي هذا المقطع

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم