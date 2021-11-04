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العمق الحضاري يهزم الطارئين المولودين على هامش مدن الثلج

78 2021-11-04

 

حازم أحمد فضالة ||

 

الإسلامي يهزم العلماني

الأخلاقي يهزم اللاأخلاقي

عقيدة آل محمد (ص) تهزم عقيدة الكاوبوي واليانكي

تحالف محور المقاومة يهز م تحالف الإنجلوسكسوني

(زوارق) الحرس الثوري الإيراني تهزم ( سلاح البحرية الأميركية - United States Navy )

(زوارق) الحر س الثو ري الإيرا ني تُدْخِل الأسطول الإستراتيجي الخامس في غيبوبة !

(الأسطول الأميركي الإستراتيجي الخامس، الذي مقره في (البحرين - المنامة)

ولاية الفقيه تهزم ولاية الشيطا ن

نعم، هكذا اليوم الجمهورية الإسلامية بقيادة الولي الفقيه الإمام علي الخامنئي (دام ظله ووجوده) تهزم أميركا وتُذلها في الخليج والمضايق والبحار.

بعد تورُّط الجيش الإرهابي الأميركي بقرصنة ناقلة نفط إيرانية في مياه بحر عمان (تحت حماية وإشراف الأسطول الأميركي الإستراتيجي الخامس)؛ وحوَّل شحنتها إلى ناقلة أخرى، هجمت زوارق الحرس الثوري الإيراني على الناقلة الأميركية وسيطرت عليها…

ولا عزاء للمحور الأميركي الذليل، أميركا بجبروتها تخضع لسيطرة قوات الولي الفقيه، العلما نية الأمير كية تركع منكسرة تحت أقدام الشموخ الإسلامي، أيام الأمير كي في غرب آسيا باتت معدودة، وينتظره فصل شتائي محمل بمطر الصواريخ والمُسَيَّرات...

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