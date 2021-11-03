المقالات

الدور الخبيث لبعض الاعلاميين لما جرى في ديالى

61 2021-11-03

  رافت الياسر ||   ان تسليط الضوء على رد الفعل و ترك الفعل من قبل بعض الإعلاميين الطائفيين هو خدمة مجانية تقدم لداعش مع الدور الكبير الذي قام به شيخ المجـاهدين و شيخ الحشد (الشيخ قيس الخزعلي) لوأد الفتىـنة ومحاولة احتواء غضب أهالي الضحايا يصر البعض على غض النظر عن الجاني الحقيقي و تسليط الضوء على عمليات الثأر الطبيعية في العرف العشائري (التي نتحفظ عليها نتيجة لمخالفتها الشرع و القانون) ولكن الجميع يدرك وهذا المعتاد أن أهل القاتل يُجلون أو يُنفون من المنطقة بما يسمى بـ (اليلوة او الجلوة ) وخصوصاً في أيام ما يسمى بـ (فورة الدم) وهي ٣ أيام بعد القتل. كان دور الشيخين (شيخ المجاهدين وشيخ الحشد) مؤثر بتقليل حجم الانتقام من حواضن داعش في ديالى. ومع ذلك هؤلاء و تحت ذريعة محاربة الطائفية يريدون ان نقدم الأضاحي تلو الأضاحي رغم ان تجربة جرف النصر أثبتت ان الحل الامثل لمنع تكرار أمثال هذه الجرائىـ،ـم لا يمكن إلا بتطبيق سياسة العزل الكامل أو التجريف وجنت على نفسها براقش. اتمنى من عوائل الضحايا محاسبة كل المدونين و الإعلاميين الذين سلطوا الضوء على رد الفعل ونسوا الفعل ان يحاسبوهم عشائرياً أو باي طرق أخرى. لأن هؤلاء هم أقلام داعش سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوا.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية دولة عبثية..!
إستحضار القومية الفاشية لتصفية الخصوم 
حكومة الأغلبية مستحيلة بالوضع العراقي..!
الدور الخبيث لبعض الاعلاميين لما جرى في ديالى
الاحتلال التركي و الصمت الحكومي 
وكم من خائن يخون سمعة ابيه..!
الخميني وموسى الكليم
حسن النية في العمل السياسي
التصعيد السعودي على لبنان..والصمت العربي المخجل؟!           
سفك الدماء الى متى؟! ،والى اين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 383.14
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك