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عندما تنطق البقرة 


  جاسم الموسوي ||

 

لست مستغربا من صمت المملكة العربية السعودية ،عندما وصفها الرئيس الامريكي السابق ترامب بالبقرة ، لانني اعتقد انها الاعجز من بين العاجزين عن الرد.وهي جينات اقربها لهم ولسلوكه النعامة .عندما تضع راسها بالتراب ،والاكثر من ذلك ان صاحب الامتياز ،بوصفهم بقرة ياخذ وأخذ مايريد من حليبها ولحمها ،وهذه البقرة قطعا لها لسان وصوت ،ولكن لانسمع صوتها ونرى لسانها الا عندما تشعر ان صوتها لا احد يلجمه او يعاقبها ،ولنا شواهد ومواقف عديدة في تاريخها ،فهي صاحبة الامتياز الطائفي وهي خزين المال للغرب ،وهي صاحبت مشروع التطبيع الخليجي والراعي الاول ،وهي ارض القواعد للغرب كما هي صاحبة القرارات ،في الجامعة العربية في اسقاط الحكومات العربية ،من خلال دعوتها للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول ،واقولها بصراحة انا العراق كان الاشجع من بين البلدان العربية ،لنقد هذه البقرة حسب وصف ترامب عندما هاجم السيد باقر الزبيدي تلك المملكة على نفسها وعلى شقيقاتها بوصفهم دولة ارهابية، وعليهم ان يعلموا انفسهم اصحاب الاباعر قبل ان يعلموا العراق ،واليوم نشهد ونسمع صوتهم ،اتجاه اعلامي كبير ومعروف الوزير المثقف ، السيد جورج قرداحي عندما اراد لهم الخير . بنصيحته ان حربكم عبثية واذا بهم يتصرفون كجهلة وحماقة بداوتهم كشرت عن انيابها مع النمله البحرينية ، ضد قرداحي الم تخجلوا عندما سكتم عن اهانة لكم ،من العيار الثقيل بوصفكم بقرة ولم يكن لكم اي موقف ،وبين ناصح لكم مسيحي لايريدكم المضي بقتل المسلمين ،الم تخجلوا ياعبيد الغرب ويامن دمرتم المنطقة ،بتبعيتكم والله حتى أسيادكم في يوم قريب ،لن يرحموكم الاتخجلوا من شعب لبنان الراقي وهو يمر بأزمة ومؤامرات ،ان تحاصروه لقد قالها لكم المفكر الراحل هيكل ،انكم ستخسرون حرب اليمن وان توريطكم هو نهاية امبراطوريتكم التي صنعها الغرب كقاعدة متقدمة لتدمير المنطقة ،سلمت ياقرداحي يانبع الشجاعة والصدق ،وخسىء من يعاديك لانك صوت الحق وضمير الاعلام الصادق  وفي الختام من لايجد نفسه اسدا عندما يهان عليه ان لايكون اسدا من ورق على اخوانه
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