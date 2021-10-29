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ما وراء كواليس قرداحي والقرض الحسن..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

فجأة ومن دون مقدمات قررت السعودية المنكفأة عن لبنان ، تصويب النار على كل شئ مضيئ فيه.

استحضار كلام فيه موقف مشرف للزميل النبيل جورج قرداحي عن اليمن قاله وهو قبل ان يصبح وزيراً.

ومن ثم استعجال الرياض بالحاق معركة الوزير بقرار ظالم وعبثي آخر باعتبار  "القرض الحسن" مؤسسة ارهابية. 

لا يقصد منه الاساءة للبنان والتعدي على كرامته والاعتداء السافر على سيادته فحسب .

المسألة ابعد من هذا ومن لبنان ..!

انهم يخوضون معركتهم الاخيرة مع اليمن المنصور بالله.

انهم يخسرون آخر معاقل الاحتلال والعدوان في مأرب.

 فتحرير مأرب معركة تشبه تحرير ستالينغراد من النازية الالمانية في الحرب العالمية الثانية.

لان ذلك سيعني ان صنعاء ستصل الى بحر العرب وتقطع الطريق على حلم آل سعود التاريخي بالالتفاف على مضيق هرمز ونقل خطوط نفطهم الى بحر العرب من خلال الهيمنة على ارض وقرار اليمنيين.

وعندما يسقط هذا الحلم تتقهقر الدولة السعودية العظمى عملياً وتعود الى "الدرعية"..!

اليمنيون اذن  ليس فقط يتجهون ليجعلوا النظام السعودي ينهار بل ويحولون القبيلة الحاكمة في الرياض الى قبيلة آيلة للانقراض.

لذلك ترى بن سلمان يتوسل جاك سوليفان الاميركي بان يمنحه فرصة اضافية ليقوم بمهمة كيانه الوظيفية بالدفاع عن الكيان الصهيوني امام زحف الانصار الى مكة والمدينة ، من خلال تزويده بمنظومة دفاع قوية بعد سحب الباتريوت.

للقبيلة الحاكمة في الرياض نقول:

لقد هزم مشروع سيدكم من حدود الصين الى جبال الاطلس.

انتم تقاتلون في الوقت الضائع .

والشمس الساطعة من اليمن لا يمكن تغطية نورها بالغربال..!

انتم تغطون هزيمتكم بمعارك وهمية كمن يقاتل من وراء جدر و من وراء دخان يستعمله ستار.

جهدكم ضائع واساليبكم للتغطية مفضوحة

وحربكم العدوانية على اليمن خسرتموها وانتهى الامر.

ولن تقاتل اميركا من اجلكم، لا في اليمن ولا في غير اليمن لانها هي بالاساس منهكة ومهزومة في كل البحار الخمسة.

خذوا الدرس والعبرة من افغانستان

واستعدوا لما بعد انقراض قبيلتكم  وتفككها.

*قضي الامر الذي فيه تستفتيان *

بعدنا طيبين قولوا الله

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