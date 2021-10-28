المقالات

تمنياتنا على النواب الجدد


 

سالم مشكور ||

 

حَسب النتائج المعلنة حتى الان فإن نسبة النواب الجدد في البرلمان القادم ستكون نحو 90 %. لا يعني بالضرورة تطوراً ايجابياً، فليس كل أعضاء الدورات السابقة يفتقدون الكفاءة، رغم أن عددهم قليل، لكنهم لم يفوزوا لأسباب عدة بينها طبيعة قانون الانتخابات الجديد، وغياب الكفاءة في الانتخاب لدى الكثير ممن ينتخبون على أساس الولاء العشائري أو الاسري أو السياسي.

في المقابل فان دخول هذا العدد الكبير من النواب الجدد الى البرلمان يعد ايجابياً لجهة ضخ دماء جديدة فيه. من بين النواب الجدد من شغل مناصب تنفيذية واستشارية، وبالتالي هو على دراية بمواطن الخلل والحاجة، لإصلاح الوضع. لكن الجدد يفتقدون جميعهم الى خبرة العمل البرلماني التي لها مواصفاتها والياتها المختلفة. هذا الامر كان غائباً عن كثير من نواب الدورات البرلمانية السابقة مما انعكس تداخلاً بين العمل التشريعي والتنفيذي. كثيرا ما أصدرت البرلمانات السابقة قرارات تنفيذية أبطلها القضاء المختص لعدم الصلاحية.

نتمنى أن يبادر المنتخبون الجدد منذ الان الى قراءة الدستور والنظام الداخلي للبرلمان كي يسجلوا مواقفهم عن دراية وفهم. كثيراً ما رأينا نواباً قضوا دورة برلمانية أو أكثر ولم يكلفوا انفسهم الاطلاع- مجرد الاطلاع- على الدستور.

نتمنى على النواب الجدد أن يدققوا ويقرؤوا مسودات القوانين التي تصلهم قبل التصويت  عليها ويستعينوا بمستشارين في الأمور التي لا يفقهونها، كي لا يصوتوا اتّباعاً من دون وعي، ويتنبهوا لخطئهم بعد فوات الأوان. كم من نائب ظهر في الاعلام منددا بإجراءات كان هو صوّت عليها في البرلمان وتحولت الى قانون. مثالها قانون الموازنة الذي يقره النواب وفيه فرض نسبة 20 % على مبيعات خدمات الاتصالات، فيما رأينا نواباً يصرخون متهمين هيئة الاعلام والاتصالات بذلك.

نتمنى على النواب الجدد استثمار فرصة الإيفادات الخارجية ليزيدوا من معلوماتهم بما ينفعهم في عملهم البرلماني لا أن يعتبروها سفرة ترفيه. مرّة كنا في ورشة عمل أقامها البنك الدولي لبرلمانيين عراقيين لمساعدتهم في تشريع قانون جديد للاتصالات. كان الخبراء الدوليون يقدمون معلومات قيمة، فيما كان أغلب النواب الحاضرين مشغولين بهواتفهم أو خروجهم من القاعة كل حين. بعد طول انشغال بالهاتف رفع أحدهم يده فاستبشرنا بأنه سيسأل عن أمور مهمة، فاذا به يقول: "لا قيمة لكل ما تقولونه فنحن من سيقرر في النهاية".

نتمنى أن ينشغل النواب بالتشريع والمراقبة حيث المئات من القوانين تنتظر التشريع أو التعديل، أكثر من انشغالهم في الظهور التلفزيوني.

نتمنى ونتمنى الكثير والتمني رأس مال "الآملين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
النظام السياسي في العراق يسير باتجاه محدد 
تمنياتنا على النواب الجدد
الفائزون والخاسرون..!
قوى الاطار الشيعي بين الربح والخسارة
الغاية من خلق الانسان
اعلام بلا وعي 
الحشد مأكول مذموم..!
طرق الموت  وحملة سمير صبيح  
مجزرة الرشاد في ‏المقدادية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك