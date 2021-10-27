اعرف عدوك/ العلم الأزرق مناورات جوية إسرائيلية

عباس الزيدي ||
سبع دول اشتركت في المناورات الجوية الأخيرة في إسرائيل تحت عنوان العلم الأزرق
اقول المشاركة هي كل من .... الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الهند واليونان
1_ العدو الإسرائيلي ركز في هذه المناورات على مواجهة محور المقاومة خصوصا سوريا والحدود السورية _ العراقية وكذلك اليمن
2_ الصين وروسيا على رأس الاهداف الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية
3_ اشتراك الهند يثير حفيظة باكستان العدو الكلاسيكي القديم
4_ اشتراك اليونان يغيض تركيا ويعرض العلاقات التركية الإسرائيلية إلى أزمة حقيقية
5_ على دول محور المقاومة وجمهورية إيران الاسلام خصوصا استثمار ماتقدم لصالح القضايا المركزية وطرق التسليح وخطط الدفاع المشترك
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