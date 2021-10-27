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اعرف عدوك/ العلم الأزرق مناورات جوية إسرائيلية

60 2021-10-27

 

عباس الزيدي  ||

 

سبع دول اشتركت في المناورات الجوية الأخيرة في إسرائيل تحت عنوان العلم الأزرق

اقول المشاركة هي كل من .... الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل  وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الهند واليونان

1_ العدو الإسرائيلي  ركز في هذه المناورات على مواجهة محور المقاومة  خصوصا سوريا   والحدود السورية _ العراقية  وكذلك اليمن

2_ الصين وروسيا على رأس الاهداف الأمريكية والبريطانية  والفرنسية والألمانية

3_ اشتراك الهند يثير حفيظة باكستان العدو الكلاسيكي القديم

4_ اشتراك اليونان  يغيض  تركيا ويعرض العلاقات التركية الإسرائيلية  إلى أزمة حقيقية

 

5_ على دول محور المقاومة وجمهورية إيران الاسلام  خصوصا استثمار ماتقدم لصالح القضايا المركزية وطرق التسليح وخطط  الدفاع المشترك

 

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