الجدوى من الاستكشافات النفطية الجديدة في العراق

د بلال الخليفة ||
المحور الأول: أهمية الاستكشافات النفطية
ان للاستكشافات النفطية أهمية كبيرة للدول التي يتبين لها انها تمتلك احتياطي نفطي وذلك لعدة أسباب، منها:
1 – ان الاحتياط يعني ان واردات كبيرة ستدخل في زيادة الإيرادات المالية للموازنة العامة الاتحادية وكذلك يعني انها ستعمل على توظيف ايادي عاملة كبيرة وبالتالي تقلل من الازمات الاجتماعية والمحلية.
2 – ان الثقل الدولي عادة ما يقاس بما يحتويه البلد من ثروات وبالتالي ان الدول التي تمتلك احتياطي كبير من البترول فهي تمتلك أهمية كبيرة في الأوساط الدولية.
3 – من المهم جدا ان يعرف لصناع القرار السياسي وللمخططين الاقتصاديين كمية الثروات التي يمتلكها البلد وبالتالي وضع خطط تنموية متكاملة كخطط خمسية وعشرية واكثر.
ان عمليات الاستكشاف تبين لنا حقيقة الاحتياط النفطي وفي الجدول ادناه يبين لنا التغير في الاحتياطي النفطي المؤكد للعراق وحسب نشرات منظمة اوبك
السنة
الاحتياطي النفطي
1975
34,300
1980
30,000
1985
65,000
1986
72,000
1987
100,000
1996
112,000
2003
115,000
2010
143,100
2011
141,350
2012
140,300
2013
144,211
2014
143,069
2015
142,503
2016
148,766
2017
147,223
2018
145,019
ومن الجدول يتبين لنا أهمية العمليات الاستكشافية في بيان الحجم المؤكد للاحتياطي، ونلاحظ ان كلما زادت عمليات التنقيب والاستكشافات، زاد عندنا الاحتياطي المؤكد. ونلاحظ أيضا ان الاحتياطي بدا بالتغير سنويا وبالارتفاع أيضا نتيجة دخول الشركات الأجنبية العالمية في جولات التراخيص النفطية الخمسة وما أحدثت من تغير كبير في الصناعة النفطية العراقية. علما ان عقود تلك الجولات تغطي حوالي 67 مليار برميل، او ما يشكل 58٪ من احتياطيات البلد المؤكدة في ذلك الوقت.
اما الجدول ادناه فيبين لنا مكانة العراق عالميا ومحليا من حيث امتلاكه للاحتياطي النفطي وحسب النشرة السنوية لمنظمة أوبك لعام 2018. والتي تبين امتلاك العراق للمرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطه المؤكد من النفط.
مقدار الاحتياطي
الدولة
302809
Venezuela
267026
Saudi Arabia
155600
IR Iran
145019
Iraq
101500
Kuwait
97800
United Arab Emirates
80000
Russia
48363
Libya
47120
United States
36972
Nigeria
30000
Kazakhstan
25927
China
25244
Qatar
12835
Brazil
12200
Algeria
8754
Norway
8273
Ecuador
8160
Angola
7000
Azerbaijan
5807
Mexico
5373
Oman
5000
Sudan
4423
India
4421
Canada1
4400
Vietnam
3995
Australia
3600
Malaysia
3170
Indonesia
3075
Egypt
2982
Congo
2500
United Kingdom
2500
Syrian Arab Republic
2132
Others
2017
Argentina
2000
Gabon
1782
Colombia
1100
Equatorial Guinea
1100
Brunei
600
Turkmenistan
594
Uzbekistan
428
Denmark
395
Ukraine
198
Belarus
1497986
Total world
1189804
OPEC
المحور الثاني: هل من الضروري استغلال الحقول المستكشفة
ان العراق في بداية جولاته النفطية التي عقدت عام 2009، كان الهدف المرسوم من تلك الجولات هو الوصول بالإنتاج النفطي الى 12 مليون برميل نفط يوميا في نهاية عام 2017 ويستمر لمدة سبع سنوات.، بعد ذلك تداركت الوزارة الرقم وغيرته الى 9 مليون برميل يوميا، ثم بعد جولة مفاوضات أجرتها وزارة النفط مع الشركات المستثمرة في عام 2014 تم التراجع عن التصريح القديم وأصبح هدف الوزارة هو الوصول الى انتاج 7 مليون برميل نفط يوميا، وكان هذا القرار هو نتيجة تخفيض انتاج الذروة للحقول التي يعمل فيها المستثمر الأجنبي.
تناست وزارة النفط ان انتاج العراق محدد بقرارات منظمة أوبك بلس، وغير ممكن ان العراق يتجاوز الحصة المقررة له الا في حالة الخروج من المنظمة وهذا يعني انخفاض في الأسعار العالمية لبريل النفط وبالتالي تضرر الدول المنتجة للبترول.
المحور الثالث: هل الغاية من الاستثمارات الأجنبية، الغاز ام النفط؟
ان جولات التراخيص تتكون من خمس جولات هي:
1- شملت الحقول الرمادية وهي الحقول النصف مستصلحة (نفطية) عام 2009
2 – الحقول الخضراء، وهي الغير مستصلحة (نفطية) عام 2009
3 - الحقول الغازية، عام 2010 ، وهي عكاز الغازي والمنصورية وسيبة، العمل لم يتم لا في المنصورية ولا في عكاز بسبب اعمال داعش.
4 – حقول الرقع الاستكشافية وهي 12 رقه استكشافية تمت إحالة رقعه واحدة هي رقة 12 . عام 2012.
5 – الحقول الحدودية، وقد تضمنت هذه الجولة احالة ست حقول للاستثمار الاجنبي اربعة منها نفطية وحقلي غاز في ديالى. عام 2019 وتمت المصادقة على الإحالة في عام 2020.
من أعلاه نستنتج ان الاهتمام الكبير كان في قطاع الاستخراج النفطي ولم يعطى الغاز الأهمية المطلوبة وللعلم ان الغاز المصاحب للعمليات النفطية في العراق يشكل اكثر من 70 % من الغاز الكلي العراقي.
وان الغاز الذي يتم اسشتغلاله في انتاج الطاقة الكهربائية وفي العمليات النفطية يوميا بحدود 1500 مليون قدم مكعب اما الذي يحرق فهو بحدود 1300 مقمق. حيث يحرق العراق مانسبتة 11.5 % من العالم.
الجدول الاتي يمثل حجم الغاز المحترق سنويا (مليار متر مكعب)
السنة
الغاز المحترق سنويا
2010
7.4
2011
9.4
2012
11.7
2013
13.3
2014
13.8
2015
15.8
2016
17.5
2017
17.5
2018
17.6
2019
17.7
2020
17.2
ان حرق الغاز يعني خسائر اقتصادية ويعني تلوث بيئي واحترار في الجو، ولمعرفة كمية الانبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكاربون نتيجة حرق الغاز في العمليات النفطية هي (الوحدة هي مليون طن)
السنة
كمية غاز ثاني أوكسيد الكاربون المنبعث
2008
11.8
2009
13.7
2010
14.9
2011
18.9
2012
23.6
2013
26.8
2014
27.9
2015
32.0
2016
35.3
2017
35.4
2018
35.5
2019
35.8
2020
34.7
من الجدول يتضح لنا حجم الانبعاثات الكبير جدا والذي يشكل 11.5 % من العالم فقط من حرق الغاز والكمية المنبعثة هي 34 مليون طن سنويا، من دون الغاز المحترق في توليد الطاقة الكهربائية ووسائط النقل. وهذا ما يفسر ارتفاع درجات الحرارة في الوسط والجنوب والزيادة الكبيرة في الامراض الصدرية والربو السرطان للأهالي الذين يسكنون في تلك المحافظات
النتائج
1 - ان عدد الحقول المحالة الى الاستثمار كثيرة وأكثر من المفروض لان انتاج العراق محدد بسقف يحدده قرار من أوبك وبالتالي لو ان كل الشركات وصلت لإنتاج الذروة لوصل انتاج العراق الى اكثر من 7 مليون وهذا غير مسموح فيه.
2 – لم يتم الاعتناء بمعالجة الغاز المصاحب او الحقول الغازية الا في السنوات الأخيرة وبالتالي ان استثمار الحقول النفطية هي غير صحيح والأفضل الاعتناء بالغازية ومعالجة الغاز المصاحب فقط.
3 – يجب استكشاف وترك الحقول النفطية الان وجعلها ضمانة لمستقبل أبنائنا.
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