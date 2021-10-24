المقالات

مجلس الأمن ونتائج الإنتخابات والمطبخ..


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ الطبخة مطبوخة ولازم ناكلها..

الطباخ صهيوني، والمطبخ صهيوني، والمواد من أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى بفلوس وغطاء إماراتي..

بالعافية علينا وعلى أهل العَقد والعُقد ربعنا..

النتائج معجونة ومخبوزة، وحار ومكسب ورخيص وخل ياكلون مادامت "كروش" الربع مليانة.

قبل الإنتخابات تحدثتُ إلى قائد سياسي محلي من داخل محافظة البصرة وقلت له بالحرف الواحد: سيكون التزوير في هذه الإنتخابات على أشده.

فرد علي قائلاً: سنشهد انزه إنتخابات في تاريخ العراق!

الحمد لله إن الرجل لم يفز ولم يرد على إتصالاتي.

أنا لستُ منجماً..

ولا أقرأ الممحي ولا مفتش باللبن..

كل ما في الأمر إن العملية ألكترونية صرفة والمفاتيح في دولة الإمارات "العبرية" التطبيعية والنتائج يجب أن تكون على مقاساتهم قدر المستطاع..

ولتشرين وجود لن يوجد وسيُشترى وبالتالي ستُبارك النتائج ويعقلوها بمواقع "الشوشل ميديا" وتبعات "كبة" داعش بالدهن الحر ذات الطعم المر.

مجلس الأمن كان أكثر صراحة وشجاعة وصدقاً من الجميع في داخل هذا الوطن الذي لم "يطن" ومن خارجه الذي "يطنطن" و "يدندن"..

المجلس بارك كل العملية من أول زر إماراتي إلى آخر فخذ تآمري تدخل في إنتخابات تشرين التي كنتُ أُسميها  -بإصرار- إنتخابات الشهر العاشر!

مجلس الأمن حسم الأمر المحسوم

وكشف المكتوم

وقد دارت علينا الگوم.

البقاء لله..

طبقة سياسية تموت

 وأخرى في غرف الإنعاش

 وثالث سيبقى معاقاً هذا إن عاش

وطاش ما طاش

طاش واخترع يعني: جفل.

المهم بالشغلة شنو؟

أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ليكون بعد ذلك الكلام كل الكلام خلف الكواليس في الغرف المغلقة

هناك حيث تشرق الشمش لتختفي الحقيقة

ولا حقيقة إلا حقيقة واحدة هي «أن نحمل البندقية قلباً»

لأن الإنقلاب قد وقع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كان يوم عشرة أجمل صدفة
أليسا في بلاد العجائب..!
امنيات وليست نصائح (٨)تحسين الخدمات
قادة الفكر والراي
الجدوى من الاستكشافات النفطية الجديدة في العراق
على أعتاب التدويل
مجلس الأمن ونتائج الإنتخابات والمطبخ..
دولة الفقيه، مسرح للتّمهيد..
الشيعة هم العراق ولا عراق دون الشيعة
لا يمكن إنكار الحقيقة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك