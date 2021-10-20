هل أن قوة العقل بطرح الاسئلة الغريبة؟!

سامي جواد كاظم ||

وهل الرد العنيف دليل ذكاء ؟ هذه محنة المسلمين وليس محنة الاسلام عندما يتصدى من يعتبر نفسه مجدد ليطرح افكار شاذة باسئلة غريبة والاسوء عندما يرد عليه من يعتبر نفسه وكيل الاسلام للدفاع عنه ، وبين هذا وذاك ولد تيار هجين يحمل افكارا ضاع توجه حاملها وسذّج عقول من يتبعه .

يبدا مثلا المرحوم مصر حامد ابو زيد في فلسفته الفارغة ليتحدث عن معرفة القران ليطرح تساؤل غريب وهو ان الرسول واللغة امر معروف للبشر لكن الله والوحي جبرائيل امر غير معروف فكيف تحدث جبرائيل مع الرسول؟ ، وبدا الاخ يسرح ويمرح عرضا وطولا ، وجاء بعض مشايخ الازهر ليجعلوا من ابو زيد مفكرا ومنهم ابطال عندما كفروه وامروا بتطليقه من زوجته بل الاغرب من ذلك هو الطلب من ابو زيد ان ينطق الشهادتين في المحكمة والنتيجة رفضه ليس لعدم ايمانه بل انتصارا لكبريائه في رفض ما يملى عليه والنتيجة اصبح الاعلام يتابع جديد ابو زيد وفي نفس الوقت يجعل من عمل نفسه بطلا ليتصدى لـ (ابو زيد ).

واصبح خطاب ابو زيد مدرسة ليظهر مجموعة من المثقفين ليؤلفوا كتبا على نفس المنوال ، ساعدهم على ذلك بحور اللغة العربية والتي اينما تضع اصبعك وعلى اية جملة تستطيع ان تطرح عشرات الاسئلة وبالتالي تشتت المعرفة واهتزت الثوابت .

سالني علماني ، قال الله عز وجل "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ " هل تؤمن بذلك ؟.. نعم وبكل تاكيد .... وقال الله عز وجل " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ " الا يدل هذا على التناقض والغاء احدى الايتين ؟

المشكلة في طرح هكذا اسئلة هي عنوان المقال هذا اولا وثانيا هو اصلا يعتمد في افكاره نقد الاسلام وبالرغم من ذلك اجبته بمستوى عقله مستخدما مثلا على ذلك فقلت له ماهي اقصى سرعة للسيارة ؟ .. 200 كم/ساعة ... اي تقطع السيارة 200 كم خلال ساعة الا يوجد من قطع هذه المسافة وعلى الشارع السريع بساعة ونصف من دون توقف ؟ .. تمهل وتردد واجاب نعمممممممم..نا ما السبب هل سرعة السيارة القصوى كذب ام ان لسائق السيارة راي اخر ؟ .

فهل تعلم ان بطل العالم لرفع الاثقال الذي رفع 150 كغم كان يتدرب برفع اثقال اقل وزنا بكثير عن ما رفعه ؟ فاعلم لكل موضوع حكمه

عند المفكرين العقلاء تفكيرهم بطرح السؤال اصعب بكثير من تفكيرهم في الاجابة على السؤال ، والعجب العجاب ان ابو زيد ومن على شاكلته لا يلتفتون الى مفردات الخطاب فطالما ان الله يامرنا بالبر والعدل والاحسان والتعاون واحترام الاخر فما يعنيني من كيفية وصول الاية لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟ طالما غادر رسول الله الدنيا ولم ياخذ او يترك شيئا من حطامها بل ترك لنا خطابا مليئا بالعدالة والايمان والمحبة والتسامح والقوة والكبرياء وكل ما يرتقي بالبشرية وفق العدالة فان هذا يكفيني بعلو منزلة رسول الله وطالما انه يدعوني للايمان بالله وتوحيده فاني التزم بذلك عقلا وتعبدا وانا الرابح في كل الاحوال حتى وان صدقت كذبة العلماني!.

يتفلسف ابو زيد ليقول هنالك فرق بين الفكر الديني والدين وغايته هو التشكيك بمن يفكر بالدين وليس بالدين كما يدعي ولكن واقعا هو خلق الشكوك لكي يسال السذجة من يثبت ان فكر هذا العالم يعبر عن الدين ؟

مشكلتنا تبقى في الاعلام وكيفية اختيار مفرداته واسلوبه للتاثير في الاخر .

عبارة ابو زيد اسم علم لذا لم اغير حركتها حسب موقع الجملة