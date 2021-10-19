المقالات

قصة محظية صدام


 

ظاهر العيد ||

 

كان لصدام حسين خمس زواجات ومحظيات، والكثير من العراقيين لايعرف سوى اثنين منهنّ والأخريات مجهولات لدى معظم الناس.

الزوجة الأولى هي ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح، وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها بشكل رسمي وسجل أبنائها باسمه، أما الاخريات فكان زواجه منهنّ زواجًا عرفيًا وبعضهن كان يعاشرهن بلا  زواج فقط كنّ محظيات أو عشيقات عنده يعشن في قصوره الفارهة ويغدق عليهن بالمال، والزوجة  الثانية التي يعرفها العراقيون كذلك هي سميرة الشهبندر تزوجها صدام بعد أن أمر بطلاقها من زوجها، ودخل بها قبل انتهاء عدتها، وهي السيدة الشيعية الوحيدة التي اقترن بها من بين زوجاته، والتي أنجبت له ولدًا يقال إن اسمه علي، ويعيش الآن باسم مستعار خارج العراق، وعادت هي لزوجها السابق وتعيش معه الآن في امريكا.

أما الزوجة الثالثة فتدعى نضال، كانت تعمل راقصة وأعجب بها صدام فتزوجها، والرابعة وكان عمرها 23 سنة حين تزوجها هي ايمان ملا حويش، ابنة عبد الوهاب ملا حويش، وزير الصناعات الحربية، تزوجها صدام قبل انهيار نظامه بسنة واحدة.

والخامسة وهي مدار حديثنا لهذا اليوم "منسية خضر" من عشيرة معروفة لا أود ذكر اسمها.

بدأت قصة هذه المحظية أو الزوجة كما تدعي، عام ١٩٨٥ ففي احدى زيارته لمدينة الحضر جنوب مدينة الموصل، كانت منسية تسير في الشارع مع زميلاتها الطالبات في الثانوية، فاستداعهن صدام حسين للسلام عليه، ومن دون زميلاتها قامت منسية بالشد على يد صدام وتقبيل وجنته حتى سقط شعر رأسها في فمه، وكانت في عنفوان انوثتها في ربيعها السابع عشر، ذات شعر بني وعينين لوزيتين وشفتين مكتنزتين وخدين متوردين، فضحك صدام وقال لمرافقه وزوج اخته أرشد ياسين بلهجته القروية الجلف  " يول ارشد اعطيها الدفتر تسجل كل ما تريدوه وتجيني لبغداد"

عاشت منسية في فيلا فارهة مقابل فندق الشيراتون في بغداد وكان صدام حسين يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته ويغدق عليها بالمال والمجوهرات حتى أثرت هي وأهلها وأصبحوا يمتلكون عدة عقارات في مدينة الموصل، وكان صدام يلتقي أهلها كلما زار مدينة الموصل سواءً في مبنى المحافظة أو في قصره المقابل لغابات الموصل، كانت منسية في أول امرها لا تعرف الوجه الاخر لصدام فامتلكها الزهو  لأنه اختارها من بين زميلاتها ولأنه يلبي لها كل طلباتها، رغم منعها من الحمل منه طيلة عشر سنوات فكانت تُحقن بالابر بامر منه ، ويومًا بعد آخر بدأ يتملكها الرعب والخوف منه، فقد كانت قدماه تهتز عندما يغضب ولا يقوى على فعل أي شيء لدقائق قبل أن ينفجر، وغير هذا فقد طلبتها زوجته ساجدة لتعرف منها حقيقة علاقته بها، ولكنها فرت منها ولم تلتقيها.

استمرت هذه العلاقة عشر سنوات حتى عام ١٩٩٥ حين فرّ حسين كامل وفرّ معه أخيها سلطان للأردن، حينها تم وضعها مع أهلها في سجن الاستخبارات وصودرت كل اموالهم واملاكهم، ثم أُطلق سراحهم بعد مقتل حسين كامل.

ثم بدات علاقة جديدة مع الشيخ عجيل مشعان الجربا بأمر من صدام حسين وباشراف وتنسيق ارشد ياسين، والغرض من هذه العلاقة أن ولي عهد السعوديه في حينها عبدالله بن عبدالعزيز قبل أن يصبح ملكًا فيما بعد كان متزوجًا من إخت الشيخ عجيل مشعان الجربا، فأمر صدام حسين بارسال صور منسية مع صدام وصورها مع الشيخ عجيل  ليعمل فضيحة للامير عبدالله، مفادها إن أخاً لزوجة الامير متزوجًا من احدى محظيات صدام، وحرص صدام على أن يكون هذا الزواج زواجاً رسميًا وعلى أن ينجب منها ولدًا، وطبعًا لما كانت عادة العرب أن العار تحمله المراة لوحدها دون الرجل، لم يهتم الامير عبدالله بالصور التي أرسلها أرشد ياسين لمكتبه.

وبعد عام ٢٠٠٣ سمع جنود الاحتلال الامريكي بقصة منسية وعلاقتها بصدام حسين من بعض سكان مدينة الحضر، فاستدعوها للتحقيق عدة مرات وطلبوا  منها جلب أي وثيقة تثبت زواجها من صدام، فأجابت بأنها لا تملك أية وثيقة ولكن زواجها من صدام تم وفق الشريعة الاسلامية.

بعدها ارتبطت منسية بعلاقة مع محافظ الموصل نوفل العاكوب قيل عنها إنها علاقة زواج، ونهبت من التخصيصات المالية لاعمار الموصل مانهب غيرها من ال النجيفي وغيرهم، ثم سافرت للامارات العربية بعد ان أُقيل زوجها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بعد حادث العبارة، وهي اليوم  متخفية خوفًا من عائلة صدام وأزلام النظام السابق لأنها كشفت علاقتها بصدام ويخاف منها ان تكشف أسرارًا أخرى وتظهر للعلن بوسائل الاعلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طالبان وداعش..وجهان لعملة واحدة.
اسباب التراجع الشيعي في العراق؛ ماقل..ودل
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) الصافات ١٤٧
غريزة العنصري يلقي الكلام على عواهنه ح2
قصة محظية صدام
السعودية بوابة إيران على العالم العربي..!
دائما نبحث عن ما يفرقنا..!
هل كان خطابا؟! 
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
مهما دفعتم أموال يبقى الشيعة شرفاء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك