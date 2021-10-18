المقالات

إنتخابات عام ٢٠٢١, نتائجها ماسونية صهيونية

19 2021-10-18

 

حسن المياح ||

 

علمنا ما يسمون بالسياسيين العراقيين الصدفة الفلتة , أنهم يقولون ما لا يفعلون .... وأنهم يضمرون في جعبهم ~ المملوءة بالمال السحت الحرام المنهوب ~ عزم فعل عكس ما به يصرحون .....

ولذلك رئيس الكيان الماسوني الصهيوني نفتالي ( الذي يريد أن ينهب ويسيطر على النفط مالي , أنا العراقي الشهم الوطني الشريف ) يصرح بمرح وإرتياح , وأنه المتعشم بما آلت اليه نتائج إنتخابات عام ٢٠٢١م . وأنها عنده هي المكسب العظيم ....

هكذا الماسونية تتطلع , والصهيونية تخطط ..... وهكذا الصهاينة يريدون ... وما كانوا اليه ~ ومن خلال عملاءهم في العراق ~ يخططون .. وينفذون....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتخابات عام ٢٠٢١, نتائجها ماسونية صهيونية
المعرفة لمعاني الكمال في النبوة والرسالة ...
اعظم شخصية في التاريخ..!
مسارات السياسيين والضربة القاضية
الأغلبية لها الحكم والأقلية لها المعارضة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العراق
كيف سيتم سحب البساط من امام رئيس الوزراء الشيعي
حذاري من دخان الإطارات؟!
تحالفات أم تخالفات؟ !
روافض الانتخابات..!
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك