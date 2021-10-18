إنتخابات عام ٢٠٢١, نتائجها ماسونية صهيونية

حسن المياح ||

علمنا ما يسمون بالسياسيين العراقيين الصدفة الفلتة , أنهم يقولون ما لا يفعلون .... وأنهم يضمرون في جعبهم ~ المملوءة بالمال السحت الحرام المنهوب ~ عزم فعل عكس ما به يصرحون .....

ولذلك رئيس الكيان الماسوني الصهيوني نفتالي ( الذي يريد أن ينهب ويسيطر على النفط مالي , أنا العراقي الشهم الوطني الشريف ) يصرح بمرح وإرتياح , وأنه المتعشم بما آلت اليه نتائج إنتخابات عام ٢٠٢١م . وأنها عنده هي المكسب العظيم ....

هكذا الماسونية تتطلع , والصهيونية تخطط ..... وهكذا الصهاينة يريدون ... وما كانوا اليه ~ ومن خلال عملاءهم في العراق ~ يخططون .. وينفذون....