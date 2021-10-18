كيف سيتم سحب البساط من امام رئيس الوزراء الشيعي

مظهر الغيثي ||

*هناك عرف يقول ان رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ورئيس الجمهورية كردي

*هناك عرف اخر أنه يتم اختيار رئيس الوزراء باتفاق جميع الكتل الشيعية

*وإضافة إلى ذلك فالدستور نظم عملية الكتلة الأكبر

ما الذي حصل الان

*تم سابقا اختيار رئيس الوزراء باتفاق أغلب الكتل الشيعية وليس جميعها

والان سيتم اختيار رئيس الوزراء باتفاق نصف +1 وهذه مصيبة كبيرة بنظري

*سيتم التبديل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بين الكتل السنية والكردية

*سيتم اختيار الكتلة الأكبر خارج الدستور كما حصل في السابق

ما الذي سيحصل

*سيتم اختيار رئيس الوزراء من تحالف كتلة شيعية مع كتل أخرى وفق القانون الجديد

وبعدها سيتم تذويب الكتلة الشيعية ولتؤل الاعراف إلى اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر بدون أن يكون هناك شرط لكونه شيعي او بوجود كتلة شيعية كبيرة

ما هو العدل والأفضل بنظري

* ان يتم تعديل الدستور لينتخب رئيس جمهورية بكامل الصلاحية او رئيس الوزراء كذلك وبغض النظر عن المكونات

*يتم اختيار المحافظين عبر الانتخابات كذلك