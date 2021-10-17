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نكتة الموسم ..!


 

جنوبي غيور ||

 

·        نجل المجرم والسفاح سلطان هاشم أحمد وزير دفاع النظام البائد يطالب بحقوق المغيبين

 

إنها نكتة الموسم أن يخرج علينا النائب الجديد (خالد سلطان هاشم) نجل سفاح رأس النظام السابق سلطان هاشم وهو يطالب بحقوق المغيبين .

إذا أردت يا نائب الصدفة أن تعرف أين المغيبين عليك ان تسأل عن 450 ألف مواطن من شيعة الوسط والجنوب دفنهم والدك أحياء بأمر  من الطاغية وعليك ان تسأل عن 400 ألف كردي قضوا خنقاً بالغازات السامة والجاني والدك، كذلك شهداء سبايكر وشهداء المقابر الجماعية والشهداء الذين أعدموا وذوبت أجسادهم بأحواض التيزاب.

ان العتب مرفوع عنك بل العتب على القوى السياسية الشيعية التي أعادت وجوه كوجهك ورفعت عنهم الإجتثاث مقابل ثمناً بخس .

من أعاد ليث الدليمي ومحمد الدايني وظافر العاني وخميس الخنجر وصالح المطلك إلى العملية السياسية..؟ من أجلس الخنجر وسط بغداد بعد أن كان له دور بقتل أولادنا في سبايكر وبإعترافات بعض المشاركين في العملية السياسية من صلاح الدين نفسها.

أما فيكم رجل يلجم هذا المجرم بن المجرمين ؟

تعساً وتباً لكم من قادة .. أنتم مجرد مهرجين ولاعقي أحذية، وليس ببعيد اليوم الذي سوف تضعون أيديكم بيد رغد بنت الطاغية.

أخيراً.. وخلال كتابتنا هذا المقال تذكرنا هذا القول :

"إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت".

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