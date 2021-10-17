رسالة خاصة..الانتخابات العراقية؛ الحقائق والأبعاد

اياد رضا حسين آل عوض ||

،، تعقيبا على ما اعلن من نتائج الانتخابات.وتباين التصريحات والاراء حول هذة النتائج واستغراب وتحفظ الكثيرين ،،

فاني وددت توضيح وبيان الاتي :-

ان كل الكتل والقوى الشيعية.اخفقت في العملية السياسية طيلة ما يقارب العشرين سنة الماضية.ولاسباب متعددة.ومنها هو اصابتها بسرطان الفساد والفشل في عدم القدرة لادارة دولة وسلطة ولم تبرز فيها اي قيادة حقيقة تتمتع بمواصفات القيادة الناجحة وهي كثيرة وبالشكل الذي يتلائم مع طبيعة الشخصية والمجتمع العراقي.للحد الذي اصبحت مثار انزعاج وسبة في الشارع الشيعي العراقي.وهذا امر بات معروفا للجميع.،،

اما سبب تقدم التيار الصدري في هذة الانتخابات فانه يعود لطبيعة التركيبة المجتمعية والنفسية لاتباع هذا التبار الذين معظمهم من مجتمعات العشائر والقبائل الشيعية في الوسط والجنوب وبغداد.فهذة المجتمعات تبحث دائما وتؤمن بالرمز القائد.واحيانا تصل الى درجة العبادة له.ومهما يكن هذا الزعيم.وما نظام عبد الكريم قاسم ونظام صدام حسين عنا ببعيد ،، ولذلك فان قطاعات ليست بالقليلة.ذهبت للمشاركة في الانتخابات. والى اسباب اخرى مرتبطة بطبيعة هذة المجتمعات،

سبق ان اشرنا اليها في مقالات سابقة ،، اضافة الى امر اخر مهم بالنسبة لموضوع تصدرهم لنتائج الانتخابات.فهذا يعود لانهم يمثلون الكثرة العددية الكبرى بالنسبة لبقية شرائح المجتمع العراقي . وبالمقابل فان كثير من قطاعات المكون الشيعي وخاصة الاوساط المتحضرة لم تذهب للمشاركة في الاتنتخابات.بسبب استياؤها الشديد.من الاوضاع الحالية.وفشل القائمين على ادارة العملية السياسية ،،

وظاهرة الارهاب المجتمعي التي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق.والتي في الواقع (المجتمعات المتحضرة البعيدة عن قيم البداوة والتعرب) هي المستهدف الاساسي والواقع عليها فعليا هذا الارهاب (تهديد الاساتذة والاكادميين والتجار والصاغة واصحاب رؤوس الاموال والاعتداء على الاطباء.وترويع العوائل الامنة الى غير ذلك من الاعمال المشابهه) ،،، وهذا بمجملة يؤكد على مصداقية نظرية صراع قيم البداوة وقيم الحضارة (نظرية العلامة المرحوم الدكتور الوردي) ،،،

وفي كل الاحوال.اذا فاز هذا الطرف او ذاك ،، فان حالة الانهيار الحضاري والادولة ولا نظام ولا قانون ستستمر ،،،،

فهذا النظام هو امتداد للنظام السابق الذي كان يمثل العصر الاول لحكم الاعراب وهذا النظام يمثل العصر الثاني لحكم الاعراب الذي يعني حروب مع الاهل والجيران ومقابر جماعية وقتل وذبح وتصفيات لاتفه الاسباب واحقاد وعداوات وسرقة ونهب وفرهود.وأختلاسات ورشاوي وصلت الى الملايين والمليارات.واوساخ وازبال وانقاض وفوضى وشريعة غاب . وارهاب دولة وارهاب طائفي وارهاب مجتمعي وفساد غير مسبوق .