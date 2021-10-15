المقالات

أمريكا وبيادقها هم اللاعب الأصلي في نتائج الإنتخابات البرلمانية


  د.محمد العبادي ||   ان الإنتخابات لا تعبر دائماً عن حقيقة رغبة الشارع ولاتعكس حقيقة تطلعاته ؛ بل ربما تعبر الانتخابات في أغلب الأحيان  عن رغبة القوى السياسية ومراميها في الوصول إلى السلطة. ان أمريكا ومَن يسير على خطاها قد بثوا الإشاعات، وزعوا اليأس في نفوس الناس ، واستقر في أذهانهم ان لا أمل يُرجى من كل فرد   دخل ميدان السياسة ، ولما وقع كلام شياطين الإنس موقع القبول في صدور الناس ؛ بل حتى في صدور بعض المتصدين للمسؤولية، وقبلوا كل ما أشيع من باطل؛ عندئذ لعبت لعبتها ،وحركت وكلائها في الداخل من قنوات إعلامية امتهنت الكذب ، ومن مؤسسات مدنية ترتزق من سفارتها وتتقوى بها ، وتحركت بجلبها وجيوشها الإعلامية على أوباش مجتمعنا فخدعتهم، وأخذوا يرددون صدى أقوالها.  لقد خططت أمريكا وسفارتها ومن خلال ادواتها في ان تكون نتيجة الانتخابات تصب في مصالحها دون مصالح الشعب العراقي ، وكان لها ما أرادت ، من تمزق وتضييع لحقوق الناس . ان أمريكا لا تتحرك لوحدها بل لها بيادق يعملون لها محاريب، وهناك سفارات تعمل معها ،وهناك شخصيات في مواقع الدولة ينفذون رغباتها على حساب مصالح العراق ووحدته . نحن في الوقت الذي نرفض هذا التدخل السافر والوقح في شؤون العراق من قبل أمريكا وحلفائها ، نأسف للطريقة الإنفعالية في ردود الأفعال، ونأسف ان تتحكم ببعض القوى السياسية نزاعاتها الشخصية ومخلفاتها.  إننا ندعوا القوى السياسية أن يتجاوزوا ويعفوا ويصفحوا ويتعالوا على النزاعات الشخصية والفئوية الضيقة ، وأن تكون لهم رؤية في إصلاح الصدع وتغليب المصالح العليا على تلك المصالح الضيقة لتفويت الفرصة على الأعداء، وأن يكون لهم رؤية ومواقف ثابتة من تلك التدخلات المستمرة لسفارة الفتنة والشر ودسائسها .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صبرٌ خلف نصر مؤزر.
بين تشيع المقاومة وتشيع المساومة..!
وضع لبناني؛ انذار للعراق ..!
اعلاميون عراقيون كونوا احرارا في دنياكم
المغــــيب الشيخ محمد حسن عليوي الخضري*
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
أمريكا وبيادقها هم اللاعب الأصلي في نتائج الإنتخابات البرلمانية
الامام الحسن العسكري عليه السلام..والحرب الثقافية
الانتخابات والمدارس..! 
لا يعرف قدر المولد. إلاّ من عرف قدر المولود،
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك