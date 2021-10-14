المقالات

الإنجاز وألّا..


  سالم مشكور ||   انتهت الانتخابات، بضجيجها وتجاذب أطرافها، الذي سيتحول الى تجاذب لتشكيل الكتلة الأكبر. على تشكيل هذه الكتلة يتوقف اختيار رئيس الوزراء. هكذا يقول الدستور وهكذا جرى العمل منذ العام 2003، باستثناء الدورتين الأخيرتين. أملنا الا يطول التجاذب، وأن يذعن الجميع لمصلحة الوطن، ويعي خطورة المماطلات والتجاذبات على حاضر العراق ومستقبله. من سيشكل الكتلة الأكبر ستكون مسؤوليته كبيرة. عليه أن يتعامل بعقلية إدارة الدولة، وبناء البلد بأجهزته واقتصاده وأمنه وقبل كل ذلك إنسانه الذي كان حتى الان ضحية صراع النفوذ والاحجام والمغانم. من سيكون صاحب المقاعد الأكثر ومن يتحالف معه لتشكيل الكتلة الأكبر سيكون عليه العمل للجميع، حتى الخصوم السياسيين، فقد حان الوقت لأن نمارس السياسة بحرفية وضمير، وأن يبتعد الفرقاء السياسيون عن سلوكيات الإعاقة المتبادلة ومنع الإنجاز، والتعامل بروح الثأر والتشفي. على الفائز أن يقدم الكثير للشعب الذي تفاقمت معاناته أكثر وأكثر. كسب ثقة الناس ضمانة للبقاء في مواقع الإدارة والخدمة وتجديد الانتخاب في الدورات القادمة.   الفائزون الأقل مقاعد ممن لا يشاركون في السلطة التنفيذية، عليهم أن يتحولوا الى معارضة. حان الوقت لتقطع الديمقراطية العراقية خطوة باتجاه الديمقراطية الحقيقية، إذ لا وجود لديمقراطية من دون معارضة. معارضة بنّاءة تراقب وتكشف الأخطاء والقصور والتقصير لا لأجل التسقيط والاعاقة، بل للتسديد ودفع الحكومة الى اتقان الأداء وطرح البرامج والحلول التي إن لم يتم الأخذ بها فإنها ترفع من رصيدها الشعبي للانتخابات القادمة. هذا يعني أن هدف الجميع يجب أن يكون خدمة البلاد والمساهمة في بناء مؤسسات راسخة وليس مواقع نفوذ.علينا أن نغادر عقلية التحاصص والتغانم، فالمواقع السياسية، مواقع خدمة وليست مراكز "استفادة" شخصية أو فئوية. أملنا أن يكون البرلمان الجديد واعيا ومؤدياً لمسؤولياته في الرقابة والتشريع بعيداً عن المساومات السياسية التي عطّلت دوره خلال دوراته السابقة. أمامه مئات القوانين التي يحتاج البلد الى تشريعها لإخراجه مما هو فيه. أما الذين قاطعوا الانتخابات مفضلين المعارضة السلبية فلا عزاء لهم. هم تنازلوا عن حقهم في المشاركة وفسحوا المجال لمن شاركوا في انتخاب من يريدون وبالتالي لن يكون هناك معنى للاعتراض مستقبلاً. ليس أمام القوى السياسية، سوى العمل بمعايير جديدة تضمن الإنجاز وإحداث تغيير ملحوظ، وإلّا فان عاقبة الجميع ومعهم الوطن ستكون وخيمة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصناديق الملغمة تنسف التعايش السلمي في العراق.
سذاجة المحللين العرب..!
الإنجاز وألّا..
الإنتخابات بين الشكوك والطعون..! 
لماذا انقض المزورين على المراكز في الساعة الرابعة؟!
أحداث لبنان وما يجرى في العراق الفاعل واحد..!
الانتخابات المبكرة..فوضى النتائج وتخبط المفوضية
الامام الحسن العسكري\"ع\"ودولة العدل الإلهي
أصل المشكلة..!
الالحاد حماقة علمانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك