المقالات

الأجنحة الدوارة ..!

55 2021-10-14

 

عباس الزيدي

 

قوات الاحتلال الأمريكي في العراق : و بمنشور غامض غير مفهوم، "تم استخدام عمليات الأجنحة الدوارة بين قاعدتي عين الأسد وأربيل!".

في مثل هكذا ظروف مربكة في أحداث تشرين تم اغتيال القادة الشهداء رضوان الله عليهم بالقدر الذي وفرت تلك المؤامرة أجواء لتلك العملية الغادرة وما لحقها من أفعال مشينة واجواء عبر سيناريو واضح ومعلوم

اليوم...تعلن السفارة عبر رسالة مشفرة ومحسوبة بانطلاق عمليات التصفية والاغتيال للمقاومة  العراقية

في وضع لا يحسد عليه العراق وفي نفس الوقت توفر ضغطا  لبعض الاطراف  وتحجم  دور المقاومة لعله تنجح  في  تمرير  مؤامراتها  المتكررة والمتعددة ومنها عملية اختراق  وتزوير نتائج الانتخابات التي اشرف عليها فريق امريكي  في عين الاسد

وما بين اربيل وعين الاسد .... 

رسالة واضحة لاشتراك إسرائيل في تلك العمليات عبر تواجدها  في اربيل

وفي نفس الصواريخ التي تقطع الأجساد تلك التي استخدمت في عملية المطار

الأجنحة الدوارة ...إشارة لتلك الصواريخ

وكان لبعض فصائل المقاومة ردا حازما ومدويا حيث أعلن بعضها على قطع تلك الأيادي الآثمة

علما ان عملية الثار  للقادة الشهداء  لم تبداء حتى هذه اللحظة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشاهول والمسطرة..!
ما يمكن البوح به في المشهد العراقي القادم..
العراق الجديد الذي يحلم به العربان..
إذا امتحـن الدنيـا لبيب..!
عندما باع ونستون تشرشل اسمه ومقولة لا تكبر الاسم كثيرا
الأجنحة الدوارة ..!
ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة ؟!
اضطراب ما بعد الانتخابات..!
بعثة الأمم المتحدة دور مشبوه وتدخل سافر
نتائج الأنتخابات..الخارطة السياسية والتحالفات الجديدة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك