عباس الزيدي

قوات الاحتلال الأمريكي في العراق : و بمنشور غامض غير مفهوم، "تم استخدام عمليات الأجنحة الدوارة بين قاعدتي عين الأسد وأربيل!".

في مثل هكذا ظروف مربكة في أحداث تشرين تم اغتيال القادة الشهداء رضوان الله عليهم بالقدر الذي وفرت تلك المؤامرة أجواء لتلك العملية الغادرة وما لحقها من أفعال مشينة واجواء عبر سيناريو واضح ومعلوم

اليوم...تعلن السفارة عبر رسالة مشفرة ومحسوبة بانطلاق عمليات التصفية والاغتيال للمقاومة العراقية

في وضع لا يحسد عليه العراق وفي نفس الوقت توفر ضغطا لبعض الاطراف وتحجم دور المقاومة لعله تنجح في تمرير مؤامراتها المتكررة والمتعددة ومنها عملية اختراق وتزوير نتائج الانتخابات التي اشرف عليها فريق امريكي في عين الاسد

وما بين اربيل وعين الاسد ....

رسالة واضحة لاشتراك إسرائيل في تلك العمليات عبر تواجدها في اربيل

وفي نفس الصواريخ التي تقطع الأجساد تلك التي استخدمت في عملية المطار

الأجنحة الدوارة ...إشارة لتلك الصواريخ

وكان لبعض فصائل المقاومة ردا حازما ومدويا حيث أعلن بعضها على قطع تلك الأيادي الآثمة

علما ان عملية الثار للقادة الشهداء لم تبداء حتى هذه اللحظة