هل بدأت معركة اخراج اميركا من لبنان.!؟

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محمد صادق الحسيني || ليست المعركة التي فتحها حزب الله من بوابة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار سوى الوجه الاخر لاخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة في لبنان. لعلكم تتذكرون ما قاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين قبل ايام: “إذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة( اخراج اميركا من مفاصل الدولة اللبنانية) سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر”...! يبدو انه أوان هذا “الشيء الآخر” اليوم ومن بوابة التحقيق الاستنسابي والمسيّس الذي يقوده بيطار بدعم وتحريض مكشوف وعلى العلن من الإدارة الأميركية في واشنطن، ومن السفارة الاميركية في عوكر...! وهاهو رجل المقاومة الشجاع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يصوب اليوم بنفس الاتجاه ببيان واضح وشفاف بالقول: “للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات “باب عالي” وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار” أميركا تلعب بالنار والمقاومة ستذيقها مر القرار