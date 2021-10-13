معركة جديدة..وأداء آخر..

محمد صادق الحسيني ||

طوني بلير وادواته اطلقوا شرارة الفتن في كل من العراق ولبنان..

والمنطقة كلها يُعمل على اشغالها واشعالها حد التفجير وانهاكها بالفتن الداخلية والتفتيت سيما ساحات المقاومة (وهي شيعية في الغالب).

هذا في الوقت الذي يعمل فيه على محاولة تثبيت الكيان الصهيوني المتهالك ومحاولة إيجاد مرتكزات المشروع الابراهيمي وتسييد الاجنبي على بلادنا ونهب ثرواتها...

مخططهم هو تعويم المنطقة بالفتن والتفتيت ...

يريدون المجلس النيابي في كل من العراق ولبنان بالزور التزوير

والتقدير ان الانتخابات

هي البداية في مشروع يستهدف تحميل الحشد الشعبي وحزب الله كل مآسي العراق ولبنان وقطع الاوصال مع الجمهورية الاسلامية...

وحصان طروادة موجود وجاهز في البلدين

انها بداية الطريق...

لكن وهو الأهم اننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى وشكل آخر في المواجهة المباشرة مع أمريكا والأدوات يختلف هذه المرة عن السابق والتي لا يعتمد فيها اسقاط المشاريع فقط....

طالما كنا أهل الصدق والثبات في المواقف

فإننا بإذن الله تعالى سنرى في عدونا الكبت....

المفاجأت...آتية... والله لا يخلف وعده.