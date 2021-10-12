المقالات

الطريق الى البرلمان..!


  قاسم الغراوي  ||                             بيان المرجعية عن الانتخابات لايقل اهمية عن مواجهة الارهاب ، فثورة الاصلاح اشد ضراوة من داعش وتبدا من خطوة الانتخابات ، وهذا مااكدت علية المرجعية العليا لانها تعي حجم الفساد لدى الطبقة السياسية ، وبيانها اعطى زخما للمشاركة بعد ان ترددت نسبة كبيرة من المشاركة في الانتخابات .  اكدت المرجعية على ان يكون الاختيار بوعي ومسؤولية في اختيار الاصلح والاكفا لقيادة العراق في المرحلة المقبلة وان يؤمن المرشح  بثوابت الشعب ويسعى لاستقلاله وازدهاره ، فهل كانت المشاركة بالمستوى المطلوب الذي يساعد في منح الاصوات لمثل مااكدت عليه المرجعية من صفات للمرشحين ؟ ام كان العزوف واضحا عن الانتخابات؟. بعض الكتل السياسية وربما اشخاص من هذه الكتل السياسية كانت متخوفآ من الخسارة في الانتخابات وقد تابعنا فديوات بهذا الشان احدهما قرب احد المراكز الانتخابية وواحده في معسكر في احد المحافظات ، واخرى بتكليف احد المرشحين لموظفة مراقبة في محاولة لتزوير لصالحه تدعو وتحث لانتخاب هذه الشخصية ، وكذلك هناك بعض السلوكيات من قبل مجموعات تحاول ان تشوش على خيارات الناخب . المرشح الذي يؤمن بالشعب والوطن ويحمل معاناته ويحرص على استقلاله لايهاب ولايخاف الخسارة لانه رشح من اجل التغيير نحو الافضل ولايحمل معه الا مبادئه ومثله العليا يتحدث بها ويطبق مشروعه الاصلاحي في استقلال الوطن وانهاء معانات المواطنين .  الكثير من المستقلين وما انبثق عن الحراك التشريني من مرشحين كانت لهم حظوظا للفوز مقابل شخصيات كبيرة  هوت للقاع لانها لم تقدم للشعب بما وعدت به وابتعدت كثيرا ولم يلتمس منها ماكان يتمنى وكان نشاطها يختصر في الايام التي سبقت الانتخابات فقط .  بينما كانت بعض الكتل والشخصيات تتحرك عن قرب من المواطنين وتخطط وتعمل منذ سنوات حتى كسبت رضاه ووده وحصدت ثمار نتائج هذه العلاقة بالفوز في الانتخابات . 

.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أيها الشعب..!
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
الطريق الى البرلمان..!
امنيات وليست نصائح: الدولة الحضارية الحديثة
جينين هينين بلاسخارت لعبتها  صح...
فقط النهج الخُميني قرأ أمريكا..!
الحشد الشعبي العراقي بوصلة الأحرار 
أجريت الانتخابات نبارك للفائزين..
الازمة السياسية  الأمريكية وسقف الدين
 (57)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك