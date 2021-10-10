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کیف یمکن لإنسان أن یعیش ۱۲۰۰ سنة ؟!


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

في القرآن ٣٠٠ قصة و قصص القرآن مليئة بالعبر والملاحظات المهمة لهذا الزمان هذا هو الفن أن يتحدث الله قبل الاف السنين لكن حديثه علاج لآلام هذا اليوم وهذه الساعة والدقيقة، إحدى قصص القرآن وردت في سورة البقرة (مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ) أحد أولياء الله يقال انه عزير كان راكب على الحمار مر على إحدى القرى نظر إلى هذه القرية رأى سقوفها منهارة جدا واساسها منهار لان البناء القديم ينهار سقفها اولا وبعد ذلك ينهار اساسها (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا) عرش يعني السقف  خاوية يعني الأساس منهار على سقفه اي مضى سنين على انهيار هذه المباني .

نظر إلى هذه المباني وقال من يحي هذا كيف يحيها واندهش من ذلك.  بمجرد أن قال (من) اماته الله وهو جالس على الحمار ، مات هو وحماره واحياه بعد ١٠٠ سنة (فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ )  لانه لم يدرك انه ميت لمئة عام رد الله وقال لا سألت من يحيها قبل مئة عام فمت.

الان امام عينك سأحي حمارك (وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ) وقال له كان لك طعام وشراب قبل مئة عام (فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ ) لم يتغير لا طعامك ولا شرابك حافظت على طعامك وشرابك لمئة عام .

لنحسبها بالحاسبة بسم الله الرحمن الرحيم كم من المدة يحتاج الطعام خارج الثلاجة ليفسد؟

اكبر مدة يبقى اسبوع واحد. الطعام الذي يفسد لأسبوع حافظ الله عليه لمئة عام سالماً. كم اسبوع في المئة عام ؟

في السنة ٥٢ اسبوع نضربها في المئة  يساوي ٥٢٠٠ اسبوع ؛ الطعام الذي يفسد لأسبوع بقى سالم لمده ٥٢٠٠ سنة وهذا هو إرادة الله.

عمر الإمام الزمان ١٢٠٠ سنة؛ ١٢٠٠ سنة لا شيء هل تملك حاسبة قسم ١٢٠٠ سنة على العمر الطبيعي على سبيل المثال  ٥٠ او ٦٠ او ٧٠  سنة تكون النتيجة ضعف العمر الطبيعي بخمسة عشر مرة.

هذا العمر ليس طويل للامام الزمان واذا قسمنا عمر الإمام الزمان على العمر الطبيعي ستكون النتيجة ضعف  العمر الطبيعي للإنسان باربعة عشر او خمسة عشر مرة.

بالنسبة لله ١٤ او ١٥ أضعاف لا شيء مقارنة مع ٥٢٠٠ اسبوع ضعف المدة الطبيعية التي حافظ على الشراب والطعام سالما.

القصة تختلف فقط لكن في هذه القصة تمت الاجابة على سؤال عمر الإمام الزمان (فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ) يعني لم يتغير اذا اراد الله ...

ساذكر مثال اخر للأطفال هناك شعر في اجسامنا في الرأس والحاجب والرموش ما هي المسافة بين رأس الشعر والرموش والحاجب؟ المسافة بين الحاجب والرموش  سانتيمترين وبين الحاجب وشعر الراس خمسة سانتیمترات اي كلها سبعة سانتیمترات.  بسبب إرادة الله تقوم بقص شعرك دائمًا لينمو بعد اسبوع لكن شعر الحاجب والرموش لا يتغير ولا ينمو حتى بعد تسعين سنة الجلد والاذن والخبز والماء والكربون والأكسجين اراد الله ان يكون شعر الحاجب ثابت وشعر الرأس ينمو بأستمرار الله الذي يحافظ في الرأس الواحد على ثبوت شعر الرموش وتغير ونمو شعر الرأس  يمكنه ان يحافظ في المجتمع على شخص ثابت مثل الإمام المهدي وأشخاص متغيرين مثل باقي الناس ما الموحش بهذا الامر واين المشكلة ؟...

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