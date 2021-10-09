الفوز للمثلث بثلاث

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ياسر الربيعي || رفع هذا المثلث فتح دولة القانون وحركة حقوق ثلاث برامج مهمة في الحملات الانتخابية الاول: الاتفاقية الصينية ثانيا: حماية وجود الحشد الشعبي من الاعداء ثالثا: رفض التطبيع والمطبعين لاشك ان هذه الثلاث ستكون الحاسم في الفوز الانتخابي بشكل غير متوقع ومن ثم تشكيل الحكومة ان شاء الله تعالى اما هذه الثلاث فهي ثلاث محرمات لامساس فيها عند المحتل واذنابه والاغبياء ولا اقول العملاء لان العميل صاحب نسبة من الربح والمضاربة أما الاحمق الغبي دائما خارج المعادلة لا يعطى الا حصة الحمار الحامل للذهب وسترتب على هذا الفوز العظيم ضريبة لابد من دفعها حيث الاستهداف الاحمق المدفوع لفشل هذه الحكومة والذي يظن ان تجربة السيد عادل ستعاد مرة اخرى واهم ولا يعلم ان شاء الله ستكون نهاية هذه الغدة الخبيثة التي ستحتاج لرفعها من الجسد المبارك وربما الى بعض الصبر بسبب الألم الشديد وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم