الشباب والانتخابات..

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الشيخ محمد الربيعي || ▪️ان الاحد المقبل والمصادف 10/ 10 سيكون العراق على موعد مع حدث مهم ألا و هو الانتخابات النيابية . ▪️هذه الانتخابات التي يجب ان يكون لشباب المشاركة الايجابية بها ترشيحا و انتخابا . ▪️ليكون لهم دور الرئيسي في صنع قرار الحاضر و المستقبل ، وهم فرسان التغيير و بناة الوطن . ▪️اننا نتحدث اليوم في ضرورة توجه الشباب للمشاركة في الانتخابات في ظل تقصير الأحزاب بإقناع الشباب ببرامجها و فتح قنوات الحوار معهم يجد الشباب أنفسهم أمام المفاضلات التقليدية التي يختارون مرشحيهم على أساسها كابن العشيرة و العائلة و فئوية و الحزبية و غير ذلك، من العناوين و كلامنا طبعا في ضوء كان ابن العشيرة او الحزبية فاقد الكفاءة و النزاهة و الا اصل العنوان لا ضرر به مع توفر الشروط . ▪️و بالرغم من وجود الفجوة الثقة بين المجالس النيابية و القواعد الشعبية ، فانه لا بد للشباب من إخراج نائب كفؤ يمتلك القدرة على الرقابة و رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للدولة من خلال التشريع. محل الشاهد : ▪️ومن جانب آخر دائماً تكون فئة الشباب هي حجر الأساس في إنجاح العملية الانتخابية ، و إنجازها على أكمل وجه ، ومراقبتها و تشكيل لجان تطوعية لإرشاد الناخبين و تسهيل انتخابهم في كل مركز اقتراع . ▪️ان الشباب هم امل الامة ومستقبلها الواعد و هم ركيزة اساسية من ركائز المجتمع وبناء حاضره و مستقبله و الشباب هم فرسان التغيير مما يستوجب ان يكون لديهم رؤى و خطط عمل ناجحة . ▪️ لذا فإنه يتوجب ان يكون للشباب دور رئيس في اختيار النواب الاكفاء ، لتمثيلهم وتمثيل بقية فئات المجتمع ، فالانتخابات تمنح الشباب القدرة الكبيرة على التأثير في العملية الانتخابية وافراز مرشحين يحملون همومهم وهموم الوطن ، ويفسحون للشباب المجال الواسع لإيصال كلمتهم الى اصحاب القرار وبالتالي تحقيق امانيهم المرجوة . ▪️فإن صوت الشباب في الانتخابات لديه القدرة على إحداث التغيير لأسباب عديدة ابرزها النسبة الكبيرة في عدد الشباب مقارنة مع الفئات العمرية الاخرى ، و الثقافة النوعية التي يتمتع بها الشباب ناهيك عن الهموم الوطنية التي يحملونها و قدرتهم الكبيرة على التغيير ورسم معالم المستقبل، مما يستوجب استثمار خبراتهم و قدراتهم ، ومنح الفرص للمشاركة . ▪️و من هنا يجب التأكيد على دور الشباب بشكل عام و مشاركتهم في الانتخابات بدور خاص و ايلائهم الاهمية الكبرى في هذا الشأن و لا بد ايضا من تفعيل دور الشباب ليكون بارزا أكثر في العملية السياسية بشكل عام وفي الانتخابات وتشكيل الاحزاب بشكل خاص . ▪️و نرى ان على الشباب أن يتحملوا دورهم كقوة مجتمعية ذات طاقات فاعلة ، و أن يدركوا أهمية مشاركتهم في عمليه صنع القرار ، و دورهم في العملية الديموقراطية و التنموية بشكل عام ، و ما يقع عليهم من مسؤوليات جسيمة لتعزيز المشاركة الفعالة ، بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى دورهم الريادي في اختيار مجلس كفؤ يواكب متطلبات المرحلة بناء على وعيه باختيار الأكفأ من خلال الإدلاء بأصواتهم . ▪️ان مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية ، تمكنهم من إيصال تطلعاتهم و ارائهم إلى قبة البرلمان لمد جسور التواصل ما بين القوة الشبابية و العملية الديموقراطية نحو برلمان فاعل يلبي طموحاتهم و اّمالهم لتنمية مجتمعاتهم . ▪️يجب على ذوي الشباب ، الحث على الانتخابات من اجل ترك بصمتهم في المجتمع وتوجهاته ولتحقيق التنمية المستدامة في الوطن . ▪️ايها الاحبة ياشباب الوطن انه من الضرورة اشتراككم في العملية الانتخابية ، لبناء وطن أفضل و أقوى لانكم تمتلكون قدرة كبيرة على التغيير و تحديد معالم المستقبل ، ويوجد لديكم العديد من الخبرات و الطاقات الشبابية التي تستطيع ان تستنهض بمستقبل افضل للوطن . ▪️إن دور الشباب في الانتخابات النيابية يعتبر دوراً في غاية الأهمية لانه و سيلة تعكس درجة الوعي السياسي لدى الشباب من جهة، ومدى رغبتهم في بناء نهج مؤسسي حاكم يقوم على الانتخابات كخيار ديمقراطي من جهة أخرى. ▪️ ان الشباب اليوم أصبحوا مدركين للكثير من التحديات التي تحيط بالوطن ، ومن المؤكد ان الشباب سيغيروا العُرف المجتمعي الذي يفترض أن الانتخاب يكون على أساس العشائرية او فئوي او حزبي وماشابه ، دون النظر الى كفاءة المرشح وبرنامجه الانتخابي من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة التي ستكون على أساس اختيار المرشح القادر على فهم تحديات المرحلة ، و كيفية التعامل معها من خلال برنامجه الانتخابي القابل للتطبيق على أرض الواقع وإشراك الشباب في عملية صُنع القرار. ▪️ ايها الشباب : ان الكرة الآن في ملعبكم في الحصول على الاستحقاقات الدستورية القادمة كترشح أو كناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة ، لذلك يجب عليكم أن تجلسوا وتتحاوروا فيما بينكم للخروج بمرشحين شباب قادرين على تحمل أعباء هذا الوطن بشكل عام و عارفين و مدركين لمشاكل الشباب وهموهم وتطلعاتهم بإفراز نواب شباب . ▪️نؤكد على أهمية مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ، حتى يكونوا من صناع القرار ومن المشرعين للقوانين وكذلك مراقبون للأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب. اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق واهله