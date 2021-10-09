المقالات

الشباب والانتخابات..


  الشيخ محمد الربيعي ||   ▪️ان الاحد المقبل والمصادف 10/ 10 سيكون العراق على موعد مع حدث مهم ألا و هو الانتخابات النيابية .  ▪️هذه الانتخابات التي يجب ان يكون لشباب المشاركة الايجابية بها ترشيحا و انتخابا . ▪️ليكون لهم دور الرئيسي في صنع قرار الحاضر و المستقبل ، وهم فرسان التغيير و بناة الوطن . ▪️اننا نتحدث اليوم في ضرورة توجه الشباب للمشاركة في الانتخابات في ظل تقصير الأحزاب بإقناع الشباب ببرامجها و فتح قنوات الحوار معهم يجد الشباب أنفسهم أمام المفاضلات التقليدية التي يختارون مرشحيهم على أساسها كابن العشيرة و العائلة و فئوية و الحزبية  و غير ذلك،  من العناوين و كلامنا طبعا في ضوء كان ابن العشيرة او الحزبية فاقد الكفاءة و النزاهة و الا اصل العنوان لا ضرر به مع توفر الشروط . ▪️و بالرغم من وجود الفجوة الثقة بين المجالس النيابية و القواعد الشعبية ،  فانه لا بد للشباب من إخراج نائب كفؤ يمتلك القدرة على الرقابة و رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للدولة من خلال التشريع. محل الشاهد : ▪️ومن جانب آخر دائماً تكون فئة الشباب هي حجر الأساس في إنجاح العملية الانتخابية ، و إنجازها على أكمل وجه ، ومراقبتها و تشكيل لجان تطوعية لإرشاد الناخبين و تسهيل انتخابهم في كل مركز اقتراع . ▪️ان الشباب هم امل الامة ومستقبلها الواعد و هم ركيزة اساسية من ركائز المجتمع وبناء حاضره و مستقبله و الشباب هم فرسان التغيير مما يستوجب ان يكون لديهم رؤى و خطط عمل ناجحة . ▪️ لذا فإنه يتوجب ان يكون للشباب  دور رئيس  في اختيار النواب الاكفاء ،  لتمثيلهم وتمثيل بقية فئات المجتمع ، فالانتخابات تمنح الشباب القدرة الكبيرة على التأثير في العملية الانتخابية وافراز مرشحين يحملون همومهم وهموم الوطن ، ويفسحون للشباب المجال الواسع لإيصال كلمتهم الى اصحاب القرار وبالتالي تحقيق امانيهم المرجوة . ▪️فإن صوت الشباب في الانتخابات لديه القدرة على إحداث التغيير لأسباب عديدة ابرزها النسبة الكبيرة في عدد الشباب مقارنة مع الفئات العمرية الاخرى ، و الثقافة النوعية التي يتمتع بها الشباب ناهيك عن الهموم الوطنية التي يحملونها و قدرتهم الكبيرة على التغيير ورسم معالم المستقبل،  مما يستوجب استثمار خبراتهم و قدراتهم ، ومنح الفرص للمشاركة . ▪️و من هنا يجب التأكيد على دور الشباب بشكل عام و مشاركتهم في الانتخابات بدور خاص و ايلائهم الاهمية الكبرى في هذا الشأن و لا بد ايضا من تفعيل دور الشباب ليكون بارزا أكثر في العملية السياسية بشكل عام وفي الانتخابات وتشكيل الاحزاب بشكل خاص . ▪️و نرى ان على الشباب أن يتحملوا دورهم كقوة مجتمعية ذات طاقات فاعلة ، و أن يدركوا أهمية مشاركتهم في عمليه صنع القرار ، و دورهم في العملية الديموقراطية و التنموية بشكل عام ، و ما يقع عليهم من مسؤوليات جسيمة لتعزيز المشاركة الفعالة ،  بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى دورهم الريادي في اختيار مجلس كفؤ يواكب متطلبات المرحلة بناء على وعيه باختيار الأكفأ من خلال الإدلاء بأصواتهم . ▪️ان مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية ،  تمكنهم من إيصال تطلعاتهم و ارائهم إلى قبة البرلمان لمد جسور التواصل ما بين القوة الشبابية و العملية الديموقراطية نحو برلمان فاعل يلبي طموحاتهم و اّمالهم لتنمية مجتمعاتهم . ▪️يجب على ذوي الشباب ، الحث على الانتخابات من اجل ترك بصمتهم في المجتمع وتوجهاته ولتحقيق التنمية المستدامة في الوطن . ▪️ايها الاحبة ياشباب الوطن انه من الضرورة اشتراككم في العملية الانتخابية ، لبناء وطن أفضل و أقوى لانكم تمتلكون قدرة كبيرة على التغيير و تحديد معالم المستقبل ، ويوجد لديكم العديد من الخبرات و الطاقات الشبابية التي تستطيع ان تستنهض بمستقبل افضل للوطن . ▪️إن دور الشباب في الانتخابات النيابية يعتبر دوراً في غاية الأهمية لانه و سيلة تعكس درجة الوعي السياسي لدى الشباب من جهة، ومدى رغبتهم في بناء نهج مؤسسي حاكم يقوم على الانتخابات كخيار ديمقراطي من جهة أخرى.  ▪️ ان الشباب اليوم أصبحوا مدركين للكثير من التحديات التي تحيط بالوطن ، ومن المؤكد ان الشباب سيغيروا العُرف المجتمعي الذي يفترض أن الانتخاب يكون على أساس العشائرية او فئوي او حزبي وماشابه  ، دون النظر الى كفاءة المرشح وبرنامجه الانتخابي من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة التي ستكون على أساس اختيار المرشح القادر على فهم تحديات المرحلة ، و كيفية التعامل معها من خلال برنامجه الانتخابي القابل للتطبيق على أرض الواقع وإشراك الشباب في عملية صُنع القرار. ▪️ ايها الشباب : ان الكرة الآن في ملعبكم في الحصول على  الاستحقاقات الدستورية القادمة كترشح أو كناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة ،  لذلك يجب عليكم  أن تجلسوا وتتحاوروا فيما بينكم للخروج بمرشحين شباب قادرين على تحمل أعباء هذا الوطن بشكل عام و عارفين و مدركين لمشاكل الشباب وهموهم وتطلعاتهم بإفراز نواب شباب . ▪️نؤكد على  أهمية مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ، حتى يكونوا من صناع القرار ومن المشرعين للقوانين وكذلك مراقبون للأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب. اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق واهله
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جحوش صدام يهددون ويتوعدون العراقيين الأحرار
الفوز للمثلث بثلاث
الشباب والانتخابات..
العقيدة ام السياسة..؟! جدل انتخابات تشرين
كارثة مرتقبة يجهلها العازفون !!!
دور الهندسة السياسية في بناء الدول
المفاجئات المتوقعة في نتائج الانتخابات وأسبابها 
كرة الثلج بدأت بالنزول
التقوى والوسيلة يخضر الوجود بسندس اخضر
من انتخب؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك