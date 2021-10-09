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المفاجئات المتوقعة في نتائج الانتخابات وأسبابها 

77 2021-10-09

  عباس الزيدي ||   1_ الفتوى المباركة لسماحة السيد الإمام السيستاني  دام ظله الوارف  بضرورة المشاركة  الواسعة  والتي كانت بعض الكتل تراهن على المقاطعة مع ذهاب قواعدها وتنظيماتها  الثابتة  للاقتراع  2_  فتوى سماحة السيد كاظم الحائري بضرورة عدم التصويت لمن يضمر العداء للحشد  3_ الحملات الدعائية مابين السبب والايجاب   4_ الكوتا النسوية  وماتضيفه  للقائمة  للجاد التنافس في الدائرة الواحدة  والفوز باريحية  5_ حظور قوائم  وغياب أخرى في الترشيح هناك  6 _  الأقليات  واستقطابها من قبل القوائم  7_ مشاركة  قوائم وشخصيات جديدة  8_ تأثير التصويت الخاص للقوات الأمنية  والسجناء 9_ تأثير المال السياسي  10_ اللحظة الأخيرة  والتأثير على مزاج الناخب
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