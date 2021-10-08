المقالات

العد التنازلي لمعركة الانتخابات


   الشيخ محمد الربيعي ||   هنا انتهى دور المرشحين ، و انتهى التثقيف و بيان الهدف من الترشيح و البرامج الانتخابية  . الان بدأ دور الامة في تحديد شكل طبيعة الحكم في بلد كتب له التأريخ الإلهي ، انه عاصمة لدولة العدل الإلهي .  فهل لامة تمثل قيادة العالم في المستقبل ، و عليها المعولة الاصلاح العالمي تعلمت كيف تختار ؟  تلك الامة عانت ما عانت من جهال السياسة والامور السلبية في ادارة الحكم ، فهل  تعلمت كيف تختار ؟ .  المفروض ان تلك الامة اصبحت ذات الخبرة في تجنب الاختيارات السلبية . ان الامة اليوم تعيش مسؤولية  التكليف الشرعي و الأخلاقي ، في تحديد طبيعة مجريات الامور اتجاه الاسلام و البلد ، على الامة ان تتفهم ان عليها رسم خارطة سياسة بلدها في الداخل من جهة ، و من الخارج من جهة اخرى ، على الامة ان تعلم ان مصيرها اليوم  بيدها ان تقضي على مفاصل العمالة و الفساد ، او تبقي و تزيد من الظلم وسوء ادارة البلاد . على الامة ان تعلم اليوم هي برلمان نفسها ، ففي الوقت التي كانت منتظرة ان يصوت على تشريع قوانين  لمصلحتها وكانت في محل الانتقاد لبرلمانها  ، اليوم هي تمثل صوتها في اختيار من يشرع لها و يخدمها . فاليوم اما تكونوا خير امة ، من خلال انتخاب من يجعل سياسة المعروف هي السائدة ، و التي تمثل العدالة و النزاهة و الكفاءة التي هي بخط مستقيم مع الاسلام ، و سلامة البلاد ، و اجتناب من يجعل سياسة المنكر و التي تمثل لا عدالة و لا نزاهة و لا كفاءة و التي هي  بخط معاكس مع الاسلام  و البلاد . او بخلاف ذلك و عكسه ، و العياذ بالله ندخل ضمن دائرة القاعدة (  الامور تعرف باضدادها ) ، وضمن قاعدة (كَيفَمَا تَكُونُوا يُوَلَّىٰ عَلَيكُم فحذار من المجاملة على اساس اسلامكم و بلدكم . اسال الله حفظ الاسلام و اهله  اسال الله حفظ العراق و شعبه 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لا يستقيل المسؤول العراقي الفاشل والمقصر؟!
الأعداء يراهنون على نتائج الانتخابات
اليمن/ اليوم نسقط طائراتهم..وغدا سنسقط عروشهم
الى فريق "وجيها بالحسين"..
العد التنازلي لمعركة الانتخابات
الفتح والإنتخابات والحاج أبو أمير..!
صوتك المعيار الحقيقي للانتخابات
إصلاح القضاء مطلب فتح...
ظاهرة المرشحين المستقلين في الانتخابات العراقية المقبلة وانعكاساتها على المشهد السياسي
لماذا نرفض دمج الحشد الشعبي مع الجيش ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك