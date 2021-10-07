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معركة الفتح ضد الفساد وسعيه لإسترداد الأموال المنهوبة


 

جدل فاضل الصحاف||

 

يعمل تحالف الفتح بقوة وبزخم عال على أن تعالج مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

الفتح له موقف ثابت من قضايا الفساد، وأهمها هو ان لا يكون بيننا فاسدين، في أي مفصل من مفاصل الدولة والمجتمع، ومحاربة الفساد أولوية قصوى بين أولويات تحالف الفتح المعلنة في برنامجه الأنتخابي، بل هي عقيدة لدى تحالف الفتح ، وبديهية من بديهيات عمله ونشاطه، إن لم تكن واحدة من اصول تفكير تحالفغ الفتح..

أن من برز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، والفتح يعمل على ايجاد الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانا لأنها اموال الشعب العراقي ولا يمكن قبول ان تتحول الى إستثمارات في اي مكن في العالم كعملية من عمليات غسيل ألاموال.

إن على المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة، وفي هذا الإطار يسعى تحالف الفتح الى ان تقوم الدول بالمُبادرات التي تحضُّ البلدان التي يوجد فيها الفاسدين والأموال التي نهبوها على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود العراق، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والإقليمي والدوليِّ.

يشخص تحالف الفتح العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ، مؤشراً إلى بعض منها  كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، والفتح يعمل بلا كلل على عن أن تُذلَّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة.

 

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