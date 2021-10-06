هل الانتخابات هي المنجية ؟!

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الشيخ محمد الربيعي || ▪️الانتخابات ذلك النظام الذي اختلف في امره ثلاث فئات: فئة مؤيدة، فئة معارضة، فئة واقفة على التل، نظام زج في انظمة الدول، و صنف هو المنجي للشعوب و يحقق العدالة في الحكم و سلطة . ▪️ نحن ليس في صدد البيان الشرعي لنظام الانتخابات و مدى توافقه مع شريعة الاسلام، او هل فقراته و بنوده بذاته صحيحة ام لا، و انما كلامنا بصدد لماذا لم يحقق السعادة لشعوب و لليوم رغم رغبتهم و التوجه الى العمل به واعتماده ؟!! ▪️نحن نقول كل نظم العالم السماوية منها و الارضية، لن تحقق السعادة للشعوب، ليس لخلل في ذات بنودها و خصوصا السماوية منها، وانما هو الخلل في الامة ▪️ لان نظام الانتخابات طبيعته فرض تدخل الامة في ذات النتائج و القرارات ، من خلال صناديق الاقتراع، اذن بحسب الفرض لا سلطة على الامة الا سلطة اختيارها، و تفويض الامة امرها كما هو المعروف و الظاهر محل الشاهد: ▪️اذن على الامة ان تعرف تحت هذا النظام هي المسؤول الاول و الاخير عن كل فسادا يقع ، مهما كان نوعه ، كونها هي من تساهم في و صول الفاسد الى دفة الحكم باختيارها. ▪️هي من تساهم في وصول الصالح و الطالح كما يقال ، لانها هي من تساعد و تسند و تدعم . ▪️ان على الامة ان تدرك ان ما يقع اليوم من خلل في مفاصل الحكم و السلطة كان سببه الامة نفسها ، عندما نظرت باختيارها الى مصالحة شخصية محدودة ، و تخلت عن المصالح العامة للدين و الدولة . ▪️ عندما انتخبت المرشح باختيارها ، على اسس غير صحيحة منطقيا و شرعيا ، و كل ذلك كان على الرغم من علمها بفساد المرشح . ▪️ نعم لا ضرر ان تنتخب من هو من عشيرتك او حزب او منطقتك الى اخره ، و لكن يجب ان يكون ذلك المرشح من هو : ( العادل و يحقق النزاهة و الكفاءة و حسن التدبير السياسي و القيادة في ادارة الدولة و مؤسساتها). ▪️نعم لا بأس ان تشترك مع المرشح بنفس المرجعية او الحزبة او العشيرة او العقيدة او المذهب او القومية او الاتجاه السياسي الى اخر الاسباب الداعية الى الارتباط و لكن لا يكون ذلك على حساب الضرر بالدين و الدولة بانتخاب الفاسد . ▪️كثير ما سمعنا و شاهدنا باعتراف المجتمع هناك من المرشحين من لم يشهد له بالاستقامة الذاتية و الموضوعية و رغم ذلك رشح وانتخب اذن من المذنب ؟! ▪️ اذن لن تكون الانتخابات بذاتها هي المنجية . ▪️ و انما النجاة تكون في حال كان المجتمع يتصف ابنائه بالعدالة وحسن السيرة و السلوك وكل ذلك باختيارهم ▪️كما نختار سيكون طبيعة من يتولى علينا ، الامر بيد اختيار الشعب ، وهم اصحاب القرار ، فأحسنوا الاختيار رحم الله و امواتكم اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق وشعبه