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نزاهة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام


  ابراهيم السراج ||    اتيتكم بجلبابي هذا وثوبي فأن خرجت بغيرهن فأنا خائن. ‏قول الامام علي عليه السلام عندما نصب اميراً للمؤمنين. .  كان هذا شعار الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في بداية حكمه الرشيد الذي امتدت حكومته لمدة أربع سنوات  .ويبدو أن الإمام علي عليه السلام كان يرى في نزاهة الحاكم  الأثر الكبير في بناء حكومة عادلة نزيهه مخلصة تعمل من أجل رفاه الإنسان واستقراره وتأمين متطلبات حياته اليومية  لذلك وضع امير المؤمنين وسيد الموحدين الامام علي بن ابي طالب عليه اهم علامة واضحة يجب أن يتحلى بها الحاكم وهي نزاهة الحاكم واهتمامه بمعيشة ورفاه دولة الإسلام وفق المعايير والمواصفات التى تبنها القرآن الكريم وفق السيرة النبوية الشريفة التى كان الإمام علي عليه السلام هو الأقرب إلى هذا النبع الصافي المحمدي .. لذلك كان الإمام علي عليه السلام يرى أن  مستوى الازدهار ومستوى المعيشة سواء لفرد  يجب أن بيداء من الحاكم نفسه ومن المقربون له .لذلك نرى أن الإمام علي عليه السلام لم يقر في موازنة الدولة اي مبالغ مخصصة له   من أجل القيام بوظيفته كحاكم وكامير للمؤمنين عليه فهو لم يخصص مبالغ مالية كبيرة أو صغيرة  لحمايته أو أو للأفراد المقربون من لتسهيل الحكم  وهو أمر طبيعي في ظل دولة كبيرة تحتاج إلى حمايات وموظفين وخبراء وماشابه ذلك رغم أنه يمتلك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية التى تتيح له صرف وتخصيص تلك الأموال . من أجل استمرار الدولة وفق معطيات كان الإمام علي  عليه السلام  يراها  ممكنة من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لعموم أفراد المجتمع وهذا سمة من سمات نزاهة الامام علي بن ابي طالب عليه طيلة فترة حكمه .لكن في الطرف الآخر تجد أن معاويه قد أنفق اغلب ماموجود من أموال في بيت المال  على نفسه وعلى بطانته بل حتى نفقات منزله والولائم الضخمة التى كانت تثقل كاهل بيت مال المسلمين .ناهيك عن الأموال التى انفقها معاوية على شراء الذمم من أجل إطالة أمد حكمه الفاسد 
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