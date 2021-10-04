المقالات

الفتح وأطروحة الفضاء الوطني


 

قاسم آل ماضي ||

 

منذ أن بدأ الحراك السياسي الأنتخابي، وقبل أن يعلن عن موعد الإنتخابات بزمن طويل، كانت أطروحة الفتح وماتزال، هي أن الزمن القادم، يحتاج الى حكومة فضاء وطني، قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، وهي تحديات خطيرة تمس وجود العراق، ومستقبله ومستقبل شعبه.

•        المصداق العملي الأول لهذه الأطروحة، يتمثل برفض الفتح المضي قدما بتحالف ثنائي، ثم برفضه لتحالف ثلاثي، وبعدها رفض أيضا التحالف الرباعي، وتلاه رفض الخماسي، متمسكا بأطروحة الفضاء الوطني، التي تتسع لجميع العراقيين؛ المؤمنين بعراق واحد، مبتعدا عن سياسات المحاور الخارجية، وعن دهاليز الأصطفافت الطائفية والفئوية والحزبية.

•        المصداق الثاني، هو أن تحالف الفتح؛ يقدم البرنامج السياسي لحل المشكلات، قبل البرنامج الحكومي الخدمي، ويرى أن يكون البرنامج الحكومي مصداق للبرنامج السياسي، وأن يكون تفصيليا قابلا للتطبيق، وقد أعد فعلا هذين البرنامجين، وانه يتقبل برحابة صدر مشاركة الاخرين في اعداد البرامج، التي يتعين أن يلتزم بها، من سينال ثقة البرلمان، من ممثلي ألأطراف السياسية، وفقا لسقوف زمنية، تتم متابعتها برلمانيا، وبما لا يسمح بتخطيها، الخلاصة هي ان تقدم البرامج على التكليفات، وحينما تشغل التكليفات بأسماء مقبولة وطنيا، تكون البرامج ملزمة لهم..البرامج قبل الأشخاص.

•        المصداق الثالث، أنه لم يطرح أسما بعينه؛ برغم انه يعتقد بان الحاج العامري، كمرشح لرئاسة الوزراء للمرحلة القادمة، هو الافضل وقادر وبجدارة على ادارة البلاد، وترك ذلك ليتم تقريره، من قبل الفضاء الوطني، من خلال أن يقدم المكون الأكبر، بتحالفه السياسي العريض عدة خيارات، أسماء لمن يتوفرون على المواصفات المناسبة، التي حددتها المرجعية الدينية وورائها المطالب الشعبية، ومثل هذا الأمر مطلوب أن تقوم به كتل الكرد، في جنبة رئاسة الجمهورية، ومثلهم كتل السنة في موضوع رئاسة مجلس النواب، وبنفس الأشتراطات التي يريدها الشعب، ومن هذه التوليفة الوطنية، يجري أختيار الرئاسات الثلاث، من قبل نواب الشعب.

•        المصداق الرابع، أن الفتح يعمل على أن يترك أمر التكليفات الوزارية، الى رئيس الوزراء المختار من بين الثلاثة المرشحين، على أن يتمتع المرشحين بالصفات المتمثلة بالنزاهة والشجاعة والكفاءةـ وعلى أن يكون الفضاء الوطني حاضرا في قضية الأختيار..ليس محاصصة أو مشاركة، ولكن لأن شعبنا وبمختلف مكوناته، يعج بمن هم قادرين على تلبية طموحاته وإشتراطاته، ومن كل مكونه..الخلاصة هي أن على المكونات أن تقدم أفضل ما لديها من الوجوه الجديدة.

•        ‏خرج اعمى ليشرب من النهر، وبيده مصباح ينير به طريقه فسأله أحدهم: لماذا تحمله وهو لاينفعك؟

قال:احمله كي لايصدمني المبصرون..!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعوب مسلوبة..واموال منهوبة
قانون السلطة..
صحابة الرسول لعبة من لعب أعداء الإسلام
الفتح وأطروحة الفضاء الوطني
المرجعية وصناعة أمة الحشد
القاعدة الصلبة: المرجعية والشعب والفتح والحشد..
الإنتخابات وإنفتاح الفتح..!
الثوابت الوطنية في بيان المرجعية
فنتازيا نقاشية..!
الرسول محمد هو التوحيد الاعظم ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك