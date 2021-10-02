المقالات

الحشد، وضبط نهاياته الوظيفية.


اتعلمون ما هي افضل طريقة لضرب المقدس في نفوس العوام، هو استخدام مقدس آخر له نفس سنخية التقديس في نفوس الجمهور. !

فعمرو ابن العاص لم يجد حيلة لضرب قدسية اوامر الامام علي ع، الا باستخدام مقدس آخر له نفس سنخية التقديس، الا وهو القرآن الكريم، فكانت حيلة رفع المصاحف، ولم يعي الناس في ذلك الزمن، ان علي عليه السلام هو القرآن وعِدلُهُ.

احذروا يا شيعة علي من فتنة ابناء عمرو ابن العاص التي يروجون لها اليوم، بمحاولتهم تsقيط المرجعية الدينية الشريفة، واسقاط قدسيتها في نفوسكم، من خلال محاولة ضربها بمسمى الحشد، واستغلال قدسية الحشد في نفوسكم لضرب قدسية وكيان المرجعية الشريفة، ككيان له عمقه الاجتماعي الضابط لسلوكيات المجتمع، ولخلق فتنة تبدأ بمحاولة ضرب المرجعية الشريفة بنقد عملية اعادة التسميات للحشد، واعادة التموضع الوطني العراقي لبعض فصائله، فلا يغيبن عنكم كما غاب عمن سبقكم، ان الحشد هو المرجعية، والمرجعية هي المؤسسة له، وهي الاعلم بآليات ضبط نهاياته الوظيفية، حتى لا يبقى في مهامه الوظيفية، سائب النهايات (مطلق النهايات)، يوظفه كل من هب ودب بما شاء خلال الاجيال القادمة.

لا يخدعونكم، فقد خبرتم واختبرتم مرجعيتكم الشريفة، وتعلمون انها الاحرص عليكم كشعب، والاحرص عليكم كشيعة، والاكثر اهتماما بكم كمسلمين، فلم يبدر منها ما خالف مصلحتكم كعراقيين خلال ١٨ عاما، فلا تتركوا عقولكم وقلوبكم تسيرها مصالح القوم وحيلهم والاعيبهم واضاليلهم، فكل غايتهم هو فك عرى الوثاق بينكم، وبين سندكم وحمايتكم واقصد بها مرجعيتنا المباركة، ليخلوا لهم بعد ذلك العراق ارضا وشعبا، يلعبوا بمقدراته وارواح اهله كما تشاء مصالحهم.

اللهم اشهد اني قد بلغت .

د. محمد ابو النواعير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد، وضبط نهاياته الوظيفية.
موضوع الانتخابات ! وچفصات في بطون الاموات !!
ظاهرة ازدراء اللهجات..
الوحدة الإسلامية بنظرة القلوب الى القلب الجامع ..
الواقعية السمة الرئيسية في برنامج الفتح
بين ميركل وام براطم ..!
الرهان الخاسر استهداف (الحشد الشعبي) مؤامرة من الداخل
قاسم سُليمآني بين الحاضر والمستقبل
خارطة دولة الفقيه..
الوجه والوجه الآخر..علاقة الإعلام بالساسة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك