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الواقعية السمة الرئيسية في برنامج الفتح

75 2021-10-02

 

رأفت الياسر ||

 

يستمد برنامج الفتح قوته من واقعيته

ففي البرنامج الامني يضع تجربة الحشد أمامه بقوة ويتبنى دعمها بدون خوف او خشية

وفي الجانب الاقتصادي يضع مبدا الاعمار مقابل النفط على رأس اولوياته

فالنفط العراقي ستنقص قيمته مستقبلا بسبب الطاقة البديلة فهو كالفحم مثلا الذي كان مصدرا مهما للطاقة يوميا ما و الان تضاءلت قيمته بشكل كبير

100 الف برميل كافية ان تحول العراق الى بلد مزدهر على ايدي العملاق الصيني وهذا العدد من البراميل يذهب يوميا الى جيوب اللصوص.

علاوة على ذلك فان العراق يصدر اقل من حاجته بسبب شروط اوبك بينما هذه النسبة ستكون خارج حصة العراق من أوبك.

الواقعية هي أهم سمة من سمات اي برنامج انتخابي حيث اطلعنا على عدة برامج لاكثر من تحالف تكاد تكون عبارة عن أحلام و عود خيالية يصعب بوضع العراق المنخور بالفساد و البطالة المقنعة ان يحققها.

شاهدوا هذا  الفيديو لرئيس تحالف الفتح وهو يشرح أهمية مبدأ الاعمار مقابل النفط الذي تبناه التحالف بكل وضوح وجدية.

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